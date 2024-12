Gábor Dénes-díjal tüntették ki Helyes Zsuzsannát, a Pécsi Tudományegyetem professzorát

A NOVOFER Alapítvány által létrehozott Gábor Dénes-díjakat idén immár 36. alkalommal, december 13-án nyújtották át a Parlament felsőházi termében azoknak a szakembereknek, akik jelentős tudományos vagy műszaki szellemi alkotást hoztak létre, hozzájárulva ezzel a környezeti értékek megőrzéséhez, és közreműködésükkel nagymértékben elősegítették intézményük innovációs tevékenységét. Az elismerést dr. Helyes Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára is átvehette.

A NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. megalakulása óta foglalkozik az innovációs folyamat valamennyi láncszemét képviselő tevékenységek koordinálásával, a műszaki-szellemi élet kiválóságainak erkölcsi elismertetésével, ezt a célt szolgálta alapítványuk létrehozása is. Díjuk névadójának Gábor Dénes Nobel-díjas fizikust, gépész- és villamosmérnököt választották, aki elismerendő és követendő példát állíthat valamennyi, a szakmáját kiemelkedő színvonalon végző értelmiségi szakember számára.

A Gábor Dénes-díj a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése, a Hazai és a Nemzetközi Gábor Dénes-díj gyűjtőneve. A Hazai Gábor Dénes-díjat azok a szakemberek kaphatják, akik jelentős tudományos vagy műszaki szellemi alkotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, valamint közreműködésükkel nagymértékben elősegítették intézményük innovációs tevékenységét.

A Nemzetközi Gábor Dénes-díj általában minden harmadik évben adományozható a 35. életévüket betöltő vagy fiatalabb, elsősorban PhD-fokozattal már rendelkező, vagy PhD-képzésben résztvevő kutatók részére, a Gábor Dénes munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, műszaki alapkutatások, informatikát megalapozó eredmények), vagy az ott elért kutatási eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (például az orvostudomány területén).

Dr. Helyes Zsuzsanna a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, az MTA levelező tagja, klinikai farmakológus, laboratóriumi diagnosztika szakorvos. A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus Társaság főtitkára, a Magyarországi Fájdalom Társaság és a Magyar Élettani Társaság elnökségi tagja, a PharmInVivo Kft. alapítója, tudományos igazgatója, a Route21 Kft. és Algonist GmbH alapítója, nemzetközi folyóiratok szerkesztője.

Gyógyszertant oktat, elkötelezett a kutatói utánpótlás-nevelés iránt, témavezetésével 24 PhD-fokozat született. Kutatási területe a neurofarmakológia, az érzőidegek, neuropeptidek, ideg-ér-immun kölcsönhatások vizsgálata gyulladásos- és fájdalom-folyamatokban a periférián és a központi idegrendszerben. Célja új fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és tumorellenes célpontok azonosítása, gyógyszerjelöltek tesztelése.

Teljesítményét 275 nemzetközi közlemény és 13 szabadalom is jellemzi. Egy neuropátiás fájdalomra szabadalmaztatott gyógyszerjelöltje jelenleg klinikai tesztelés alatt áll.

Felterjesztése alapján dr. Helyes Zsuzsanna az egyik legmeghatározóbb alakja a Pécsi Tudományegyetem kutatóinak. A hazai gyógyszerkutatásban- és fejlesztésben végzett több évtizedes munkája, kiemelkedő publikációs, innovációs, iskolateremtő, valamint szerteágazó tudományszervezési tevékenysége elismeréseként javasolták számára a Gábor Dénes-díj odaítélését.

„Óriási megtiszteltetés számomra ez a díj, nagy meglepetésként ért és rendkívüli motivációt ad a jövőre nézve. Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy a Novofer Alapítvány Kuratóriuma alkalmasnak tartott erre az elsősorban kutatás-fejlesztési, feltalálói és innovációs tevékenységet értékelő, rangos elismerésre. Vallom, hogy olyan kutatásokat kell végeznünk, amelyekre egészségügyi, társadalmi és gazdasági igény van, és amelyeknek eredményei hosszabb távon olyan megoldásokhoz vezetnek, amelyek hasznosíthatóak és gyakorlati alkalmazásra is fordíthatóak" - nyilatkozta.

Mint mondta, rendkívül szerencsés, mert munkáját - beleértve a kutatást, a kutatásfejlesztést és az oktatást is - valódi hivatásnak tekintheti, ráadásul egyik hobbijaként is. Hangsúlyozta: az elismerések fontos visszajelzései annak, hogy a környezete számára is jó és hasznos, amit tesz.

„A legbüszkébb arra vagyok, hogy egyetemi szabadalmainkra alapozva egy tíz évvel ezelőtt indult gyógyszerfejlesztés keretében egy fájdalomcsillapító-jelöltünk már fázis I-es klinikai vizsgálat alatt van, és egyszeri beadás után biztonságosnak bizonyult. Gyakorlati szempontból ez jelenleg a legígéretesebb és legizgalmasabb projekt, amin óriási erőbedobással dolgozunk. Amennyiben egészséges önkéntesekben sikeresen befejeződnek a fázis I-es vizsgálatok, akkor a krónikus fájdalomban szenvedő betegeken történő tesztelést már az ipari partnerekkel együtt, vagy az értékesítés után el lehet végezni" - összegezte legfrissebb eredményeiket.