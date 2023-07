Előreléptek a magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban

Nemzetközileg is mérhető versenyképességi fordulat zajlik a magyar felsőoktatásban - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium vasárnap az MTI-vel közleményben.



"Az elmúlt években végrehajtott versenyképességi fordulat sikerét jelzi az egyetemek előrelépése a nemzetközi rangsorokban, a tudományos teljesítmények javulása és a felsőoktatásba jelentkezők számának 27 százalékos növekedése. Az elmúlt években az egyetemi modellváltással sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban. A Times Higher Education nemzetközi ranglista legjobb öt százalékában ma már tizenegy magyar egyetem szerepel. A Semmelweis Egyetem a világ 28 ezer egyeteme közül mára a legjobb 250 közé került, míg a régióban az első helyen áll. Jelenleg modellváltott egyetemekre jár a hallgatók közel kétharmada" - tudatták.



2022-től kezdve megduplázódott a felsőoktatás finanszírozása, és tavaly az ország GDP-jének 2 százalékát fordította a kormány felsőoktatási kiadásokra. További fontos előrelépés, hogy 2018 és 2022 között jelentősen, 78 százalékkal nőtt a Q1-es minőségű publikációk száma az egyetemeken. Ez is jelzi, hogy egyre több, magas színvonalú kutatás zajlik az intézményekben. Az elmúlt években a szabadalmi bejelentések száma is jelentős növekedést mutat, 2018 óta számuk megnégyszereződött. Ez bizonyítja, hogy egyre inkább elismerik és védelmezik az egyetemeken végzett kutatások eredményeit - írták.



"Fontos változás, hogy míg 2010-ben a hallgatók 69 százaléka jutott be államilag finanszírozott helyre, addig ma ez az arány 82 százalék. Európában is csak néhány olyan ország van, ahol ilyen széles körben tanulhatnak állami ösztöndíjasként a hallgatók, világszintű kitekintésben pedig ez kifejezetten ritka. A megújításnak köszönhetően egyre versenyképesebb és vonzóbb a magyar felsőoktatás, idén 27 százalékkal többen jelentkeztek egyetemekre és főiskolákra, mint egy évvel korábban. A modellváltás sikerét igazolja, hogy az átlagnál nagyobb arányban, mintegy 29 százalékkal többen jelentkeztek modellváltott egyetemekre tavalyhoz képest" - közölte a tárca.