Csaknem hatezer új hallgatója lesz ősztől a Pécsi Tudományegyetemnek

A Pécsi Tudományegyetemre (PTE) mintegy 5600 hallgató került be az idei általános felvételi eljárásban, 2 százalékkal kevesebb, mint 2023-ban - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény csütörtökön az MTI-t.

Azt írták, a jelentkezők számának országos csökkenése a pécsi egyetemen is megmutatkozott, ahova a tavalyinál 8 százalékkal kevesebben jelentkeztek, és 10 százalékkal voltak kevesebben azok, akik első helyen jelölték meg a PTE-t.



A PTE iránti bizalom, valamint az intenzív beiskolázási kampány azonban idén is meghozta eredményét, és a jelentkezések csökkenése ellenére a felvett hallgatók száma csak minimális mértékben változott, négy kar (BTK, KPVK, MK, TTK) növelni tudta a felvettek számát - tették hozzá.



A felvett hallgatók 58 százaléka alapképzésen, 16 százaléka osztatlan képzésen, 21 százaléka mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, a felsőoktatási szakképzésben 5 százalékuk tanul majd.



Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége töretlen, a felvett diákok mintegy 80 százaléka a kormány által kiemelten támogatott szakokra nyert felvételt - jegyezték meg, hozzáfűzve, hogy a korábban folyamatosan növekvő nappali munkarendben tanulók aránya tovább, 67-ről 64 százalékra csökkent a felvételizők elvárásainak és életmódváltozásának eredményeként.



A PTE kitért rá, hogy a a képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a pszichológia, a gazdálkodási és menedzsment és a mérnökinformatikus alapképzések, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések, de sokan érdeklődtek az építészmérnök, a mérnökinformatikus, az óvodapedagógus képzések iránt is.



A pedagógusképzés népszerűsége növekedett, köszönhetően a rövid ciklusú tanárképzés iránti fokozott érdeklődésnek - jegyezték meg.



Jelezték, a mesterképzéseken a legnépesebb évfolyamokkal az építész, a vezetés és szervezés, a pszichológia, a fizioterápia, az egészségügyi menedzser és a szerkezet-építőmérnöki képzések indulnak.



Úgy vélték: a PTE általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják a külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók, valamint a szakirányú továbbképzésekre és a doktori képzésre felvettek száma.



"Mindezeket figyelembe véve 2024 őszén újra több mint 7500 új hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen - írták.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a PTE széles szakkínálattal, és több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be az intézménybe.



A pótfelvételi eljárásban 2024. augusztus 7-én éjfélig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre - olvasható a közleményben.