A TOP100-ban a PTE a világ zöld egyetemeit rangsoroló listán

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idén a 100. helyre került a regisztrált 780 egyetem között a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán. A tavalyi eredményhez képest ez 40 pozíciónyi előrelépést jelent a pécsi egyetem számára.

A világ egyetemeinek „zöld" mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek - ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A „Zöld Egyetem" gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését.

Míg a felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, ehhez tavaly már 81 ország 719 felsőoktatási intézménye csatlakozott, idén pedig 780 mérettette meg magát. Jól látszik az objektív mérőszámokon alapuló rendszerben a Pécsi Tudományegyetem folyamatos fejlődése, hiszen míg 2016-ban a 355. volt a listán, innen ugrott 2017-ben a 179. helyre, 2018-ban ezt a teljesítményt is meg tudta fejelni Magyarország első egyeteme közel ezer ponttal, ami már a 140. helyet jelentette. Idén is nagyot lépett a PTE és stílusosan a 100. a listán.

„A számokból jól látszik, hogy egyre erősebb a mezőny, évről-évre több felsőoktatási intézmény nevez a versenyre. Nem titok, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk az eredmény érdekében. Minden korábbihoz képest nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni és közösségi szemléletformálás, ugyanakkor jól számszerűsíthető eredményeket is felmutathatunk a környezettudatos közlekedés, épületüzemeltetés, infrastrukturális fejlesztések vagy a hulladékgazdálkodás terén is. Egyik ilyen, hogy nem vásárol az Egyetem eldobható műanyag PET palackos ásványvizet, helyette úgynevezett vízszigeteket telepítettünk az intézmény 70 közforgalmú helyszínén. Élő és dinamikus párbeszédet folytatunk az egyetemen belül és külső partnereinkkel, intézményekkel, piaci szereplőkkel, jó gyakorlatokat osztunk meg, és úgy tűnik, inspiráljuk is egymást. Büszke vagyok arra, hogy ebben a folyamatban erős jelenléttel bír a Pécsi Tudományegyetem" - jegyezte meg a friss rangsor kapcsán Jenei Zoltán kancellár.



A lista szerint a világ "legzöldebb" egyeteme - megőrizve ezzel tavalyi elsőségét - a holland Wageningen University & Research, amelyet a brit University of Oxford, majd a University of California Davis követ.