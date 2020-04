Végre égi áldás! Többször is esni fog az eső az előttünk álló héten

A jövő héten többször várható csapadék - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.







Hétfőn délelőtt elsősorban a nyugati országrészben lesz több a felhőzet, másutt sok napsütés várható, de a délutáni órákban már keletebbre is megnövekszik a gomoly-, illetve fátyolfelhőzet. Délutántól nyugat felől elszórtan valószínű zápor, zivatar. Éjfélig nagyjából a Duna vonaláig juthat el a csapadékzóna. A leghidegebb órákban 1-10 fok lesz, de a fagyzugos tájakon gyenge fagy továbbra is előfordulhat. Napközben 19-25 fokig melegszik a levegő.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan várható zápor, zivatar. A szél sokfelé megélénkül, azonban zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A minimumhőmérséklet általában 6-13, a maximum 21-26 fok között alakul.Szerdán több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 8-14, a legmagasabb 18-25 fok között valószínű.Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A szél élénk vagy erős lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 7-13, a maximumhőmérséklet 19-24 fok között várható.Pénteken, május elsején inkább csak rövidebb időszakokra süt ki a nap, több helyen valószínű zápor, zivatar. Többfelé a szél is erős lesz. A leghidegebb órákban 8-15 fok lesz. Napközben 14-23 fokig melegszik a levegő, a keleti, délkeleti országrészben lesz a melegebb.Szombaton szórványosan valószínű záporeső, eleinte azonban keleten még egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél többfelé erős lesz. A minimumhőmérséklet 5-13, a maximum 15-21 fok között valószínű.Vasárnap már napos időre van kilátás. Csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor. Többfelé viszont továbbra is erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-12, a legmagasabb 15-21 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.