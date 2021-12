Újabb csapadék érkezik kedden, hó, ónos eső, eső is lehet

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de hétfőn a nyugati megyékben átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet. Fokozatosan északkelet felé korlátozódik a csapadékzóna, már a Tiszántúl északi felén is többfelé kell számítani ónos esőre, de eközben a havazás határa kelet felé tolódik. Éjszaka már északkeleten is a hó lesz jellemző, majd nagyjából az éjféli órákban ott is megszűnik a csapadék.

Kedden a déli óráktól a déli megyékben ismét lehet csapadék, ekkor már jellemzően eső, de néhol a havas, fagypont alatti területeken gyenge ónos eső sem zárható ki.

Este, késő este északnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Zömmel esővel, északon, északkeleten vegyes halmazállapottal. Az északkeleti, északi szél többnyire mérsékelt marad, de kedden az Észak-Dunántúlon már megélénkülhet a délkeletire forduló légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -1 fok között alakul, de az északkeleti, valamint a délnyugati hóval borított tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 0 és +4 fok között változik, északkeleten lehet nagy területen fagypont alatt.