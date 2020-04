Továbbra sincs folyamatos orvosi ellátás a Pesti úti idősotthonban

Újabb szúrópróbaszerű ellenőrzés erősítette meg, hogy nincs folyamatos orvosi ellátás a Pesti úti idősotthonban - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint ezen a héten öt helyszíni ellenőrzést tartottak, és négy alkalommal egyáltalán nem volt jelen sem a főállású orvos, sem a szerződött háziorvosok egyike sem az idősotthonban.



Hangsúlyozták: a folyamatos orvosi ellátás hiánya igen aggasztó egy olyan idősotthonban, amely járványgócponttá vált, és most is 58 fertőzött idős ember tartózkodik ott.



Mint írták, észrevételeiket Müller Cecília országos tisztifőorvos felé is jelezték, aki korábban folyamatos orvosi ellátásra kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot és jelenleg is vizsgálatot folytat az idősotthonnal kapcsolatban.



Törvényben előírt főállású orvost egyetlen alkalommal sem találtak az intézményben, sőt főállású orvosi szerződésről sem tudunk továbbra sem - emelték ki.



"A két szerződött nem főállású, "beugró" háziorvosok közül egyik valóban otthoni karanténban van - bár az intézmény vezetőjének jelzése szerint, a karantén előtt sem járt be az intézménybe -, de a másik - április 13-án szerződött - háziorvos is csak egyszer - csütörtök délután - volt jelen az eddigi ellenőrzések alkalmával, miután már négy ellenőrzésen is megállapítást nyert, hogy nem volt ott" - áll a közleményben.