Továbbra sem kell fuvarozási engedély az ukrán teherautókra

Júliustól sem kell fuvarozási engedély az ukrán teherautókra - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) az MTI-vel vasárnap.



Felidézték, Magyarország áprilisban vezetett be átmeneti könnyítést a háborús helyzet miatt, az ukrajnai áruellátás biztosítása érdekében. Az ukrán közúti fuvarozók mentesülnek a fuvarozási engedély használatának kötelezettsége alól, ha Ukrajnába tartanak, vagy onnan érkeznek Magyarországra. Ez a lehetőség a korábbi döntések alapján június végéig lenne érvényben, ám az ideiglenes intézkedést ismét meghosszabbítják - írták.



A háború miatt más országok fuvarozói jellemzően elkerülik Ukrajnát. Így szinte kizárólag ukrán teherautók juttathatják el a szomszédos országba a létfontosságú élelmiszereket, gyógyszereket is. Az ukrán fuvarozók azonban adminisztratív kötelezettségeiket csak rendkívüli nehézségek árán, sok esetben egyáltalán nem képesek teljesíteni.



A TIM közlése szerint a teherforgalom és az áruellátás biztosítása érdekében az ukrán vállalkozások fuvarozási engedély nélkül hajthatják végre a Magyarország és Ukrajna területét érintő kétoldalú és tranzit fuvarozási műveleteiket. A mentességet ezúttal az Európai Unió és Ukrajna között előkészületben lévő közúti árufuvarozási megállapodás megkötéséig hosszabbítják meg, amely hatályban maradásáig rendezi majd a kétoldalú és a tranzit fuvarozások ügyét. Az engedélymentes közlekedésnek köszönhetően az ukrán közúti szállítmányok előzetes regisztrációját sem kell elvégezni a BiReg elektronikus rendszerben.



Az ukrán fél kölcsönösségi alapon a magyar fuvarozók számára is fuvarozási engedély használata nélkül teszi lehetővé a tranzit és kétoldalú műveletek végrehajtását. Az Ukrajna területét nem érintő, Magyarországon áthaladó tranzit és a harmadik országos fuvarozás változatlanul engedélyköteles - közölte a TIM.