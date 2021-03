Tovább tarthatnak majd nyitva a boltok, de korlátozzák a vásárlók létszámát

Nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a csúcsot, hanem, hogy milyen gyorsan tudnak a számok csökkenni, meddig tart majd a járvány tetőzése - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában miután részt vett az Operatív Törzs péntek reggeli ülésén. A miniszterelnök szerint ezt ebben a pillanatban még a szakértők se tudják pontosan megmondani.

A kormányfő hozzátette, hogy 275 ember ismét elhunyt a koronavírus miatt, de az orvosok hősiesen küzdenek és van több mint 10 000 ezer szabad ágy és elegendő a rendelkezésre álló lélegeztetőgép. A munkába önkénteseket és orvostanhallgatókat is bevonnak, de az ingázókhoz - akik külföldre járnak dolgozni - még nem nyúltak hozzá, de erre csak akkor kerül sor, ha erre mindenképpen szükség van.



Szabad nyarunk lesz

Orbán Viktor szerint az szinte biztos, hogy szabad nyarunk lesz, de ez az Európai Unió más országaira nem feltétlenül igaz.

A járvány legnehezebb heteit éljük. A brit mutáció meghatározóvá vált, és ez fertőzi egész Európát. Háromszor annyi embert képes megfertőzni - magyarázta. Kiemelte a fiatalokat is, akikre a mutánsvírus már szintén veszélyes. Ez egy elhúzódóbb, fájdalmasabb betegséget okoz a fiatalabbak számára, mint az előző.

A kormányfő elmondta, aki csak a Brüsszel általi vakcinára támaszkodik, nagy bajban van.

Májusban lesz a legtöbb vakcinánk, több millió. Akinek ez hiányzik, kétséges, hogy szabad nyara lesz-e. Én ebben biztos vagyok, hogy nekünk az lesz!



Időt vesz igénybe a vakcinák ellenőrzése

A vakcinák beszerzését átadtuk Brüsszelnek, pedig mindenkinek maga kellett volna ezt intéznie. Ebben én is benne voltam, de az volt akkor a közbölcsesség, hogy együtt könnyebb.

Azt gondoltuk, hogy a brüsszeli döntéshozók a beszerzési árra összpontosított, és igazából az idő lett volna a fontos. Inkább drágább vakcina kéne, de időben - hívta fel a figyelmet.

​

Több mint 1,7 millió embert oltottunk be, és több mint 600 ezren már a második adagot is megkapták.

A beérkező vakcináknak egy ellenőrzésen is át kell menniük mielőtt, megkapják a háziorvosok. Nem tudjuk rögtön odaadni, ez sokszor időt vesz igénybe. Jelenleg is 250 ezer adag Szputnyik V vakcina vár feloldásra.

A boltok tovább tarthatnak nyitva

Amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig nem lesz nyitás, de átállunk a négyzetméteralapú rendszerre. Egy fő 10 négyzetméteren lehetnek nyitva. Most úgy tűnik, hogy kilencig lehetnek nyitva a boltok, és 10 óra lesz a kijárási tilalom új ideje - magyarázta.

Ragaszkodom ahhoz, hogy mielőtt a regisztrált 65 éven felüliek nincsenek beoltva, addig semmilyen újranyitásról nem lehet beszélni. Ha megkapták és elmúlt a közvetlen életveszély, akkor lehet az újraindításról beszélni. Jelenleg 71 százalékát már beoltottuk a regisztrált 65 éven felüliek közül.

​

Pfizerrel és Modernával szabad oltani a kismamákat, kérem őket, hogy regisztráljanak.



Az iskolai dolgozókat és a pedagógusokat be kell oltani

Be kell oltanunk a pedagógusokat és az iskolai dolgozókat is mielőtt az iskolákat meg tudnánk nyitni. Az eddig regisztráltakat úgy tűnik, hogy be tudjuk oltani és április 19-én meg tudjuk majd nyitni az iskolákat.

A magyar oltási kapacitás nagyon nagy. Az oltások heti oltási terv szerint alakulnak, a háziorvosaink becsületesen végzik a munkáikat. Persze, mindig van egy-egy kivétel, de az elsöprő többség lelkiismeretesen dolgozik.

Hatalmas adatbázissal dolgoznak a regisztráltakról



Sok mindent lehet hallani, de kellenek a biztos tájékoztatási pontok. Bízzanak Müller Cecíliában és bennem is - emelte ki.



Folyamatosan zajlanak az adategyeztetések. Biztos előfordulnak hibák, de nem kerülhető el ilyen hatalmas adatbázis mellett, hogy ne csússzon be hiba - mondta a tegnap indított regisztráció ellenőrző oldallal kapcsolatban.



Védettségi kártyával látogatható rendezvények

„Biztosan mondhatom, hogy szabad nyarunk lesz, de lehetnek olyan rendezvények, ahol csak védettségi kártyával lehet majd menni. Minden európai uniós országot megelőzően válik szabaddá az élet Magyarországon" - mondta a kormányfő.

Nem azért halnak meg az emberek, mert az orvosok nem foglalkoznak velük, hanem mert a vírus egyszerűen halálos - tette hozzá.