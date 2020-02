Tovább gyűjtik az aláírásokat Székelyföld támogatásáért

Házról-házra járnak az aktivisták Székelyföldön, és gyűjtik az aláírásokat a Székely Nemzeti Tanács európai kezdeményezéséhez. Egymillió aláírást kellene gyűjteni, a határidő közeleg, és még messze a cél. Akár az interneten is lehet támogatni a kezdeményezést. A fő cél, hogy az uniós támogatások elosztásánál a régiók nemzeti jellegzetességeit is figyelembe vegyék, ez segítené a külhoni magyar közösségeket is - hangzott el az M1 Híradójában.

Házról-házra jár a Székely Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi elnöke, hogy aláírásokat gyűjtsön. A szervezet kilenc hónappal ezelőtt indította kezdeményezését. Célja, hogy Európa őshonos nemzeti kisebbségei önálló pénzügyi kerethez jussanak, amelynek segítségével megőrizhetik identitásukat a szülőföldjükön. Bíró Edith csaknem ezer aláírást gyűjtött.

„El kell magyarázni, hogy ez a Székelyföldért van. Miután elvették, és el akarják venni tőlünk a nyelvünket, zászlóinkat, feliratainkat, és a román állam azon van, hogy minket beolvasszon a többségbe, a nemzetállamba, mi igenis, ki kell álljunk érdekeinkért" - mondta Bíró Edith, a Székely Nemzeti Tanács székelyudvarhelyi elnöke.

Székelyföldért megmozgatjuk Európát - ez a mottója a kezdeményezésnek. Bálint Mózes székelyudvarhelyi író, könyvszerkesztő szerint is itt az ideje, hogy komolyan vegyék az őshonos kisebbségeket.

„Végre már ideje volna száz év után, hogy a jogainkat úgy elismerjék, hogy ne más határozza meg, hogy milyen zászlót tegyek ki, és egyáltalán" - jelentette ki Bálint Mózes, székelyudvarhelyi író.

A kezdeményezést nemcsak papíron, hanem az interneten is alá lehet írni. A szervezők ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy ezt tegye is meg. Májusig legalább hét tagállamból kell összesen egymillió aláírásnak összegyűlnie.

„Én bízom benne még mindig, hogy ez lehetséges, hiszen úgy néz ki, hogy most az utolsó percben nagyon sokan megmozdultak, nagyon sok támogató van, egy kicsit fel is gyorsult a korábbiakhoz képest az aláírásgyűjtés" - hangsúlyozta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.