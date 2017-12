Több mint 1 millió feladatot láttak el 2017-ben a mentősök

Az eddigi legaktívabb és sok szempontból legsikeresebb évének nevezte 2017-et az Országos Mentőszolgálat 69 éves történetében Csató Gábor, a mentőszolgálat főigazgatója vasárnap Budapesten. A sajtótájékoztatón felhívták a figyelmet a szilveszterhez kötődő veszélyekre.



Csató Gábor elmondta: mentőegységeik idén több mint 1,1 millió feladatot láttak el, mintegy ezer sikeres újraélesztést végeztek, több száz szülést vezettek le. A mentőautók csaknem 40 millió kilométert futottak, és a mentőszolgálat sok rendezvény - köztük jelentős nemzetközi sportesemények, például a budapesti vizes világbajnokság - egészségügyi biztosítását is ellátta.

A mentőszolgálat hagyományos év végi sajtótájékoztatóján Golopencza Pál szolgálatvezető főorvos és Győrfi Pál kommunikációs és pr-vezető is felhívta a figyelmet a szilveszteri veszélyekre, kiemelten a pirotechnikai eszközök használatával és az alkoholfogyasztással összefüggésben.A mentőszolgálat idén is megerősített szolgálattal készül, plusz tíz mentőautót és plusz kilenc mentésirányítót állítottak be a szilveszteri ünneplés biztosítására - mondta Golopencza Pál.



Képünk illusztráció.