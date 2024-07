Tényleg aranyáron adják a lángost a Balatonnál? Megnéztük, mi a valós helyzet

Ahogy az borítékolható volt, a nyári szezon derekán is elárasztották a balliberális újságokat, hírportálokat a méregdrága Balatonról szóló cikkek. Az írásokban - már megszokott módon - csillagászati áron kínált lángossal, fagyival is riogattak. Megnéztük, mennyiért is juthatunk hozzá a valóságban ezekhez.

A Balatont immár rendszeresen és módszeresen próbálják lejáratni, ennek a kampánynak a része a megfizethetetlen árakról szóló hírek terjesztése, amelyek általában egy-egy kiragadott, valóban pofátlanul drágán dolgozó vendéglátóhelyet emelnek ki.

Ennek „köszönhetően" hiszik el sokan, hogy 2000 forint alatt nem kapható lángos a Balatonnál, de a híresztelések alapján egy gombóc fagylaltért is rengeteget elkérnek.

Ez persze nem így van. Nyilván, a Balcsin gyakorlatilag minden helyen többet kell fizetni az átlagosnak mondhatónál (és ez mindig is így volt), de a budapesti vagy sok esetben a pécsi belvárosi árakkal összevetve már egyáltalán nem számít drágának az itteni kínálat. Nézzük tehát, hogy mi a valóság!

Badacsonyban 950 forintot kérnek egy sima, 1850 forintot pedig egy sajttal és tejföllel felturbózott lángosért. Egy gombóc fagyi ára általában 500-600 forint.

Balatonfenyvesen tíz dekagramm hekkért 660, ugyanennyi sült kolbászért 750 forintot kell kicsengetni.

A halászlé 2000-2500, a babgulyás 2000 forintba kerül. Az itteni éttermek többségében hétköznap menüzni is lehet, ennek ára szinte mindenütt kétezer forint alatt marad.

Igaz, nem túl nagyok az adagok, de ez már igazán megfizethető ár. Egy korsó Pécsi Prémium Lager sör (természetesen vágytunk az otthoni ízekre, ezért ezt választottuk) ára 900 forint, de az üveges Arany Ászokot 700 forintért is kaphatjuk, igaz, nem a parthoz közel.

A Balaton déli oldalán nagyjából 2300 forinttól kaphatunk pizzát, 1600 forinttól indulnak a hamburgerek.

Az sem igaz továbbá, hogy a fizetős strandok méregdrágák: Fonyódon például a belépőjegy 2400 forintba került két felnőtt és egy gyerek részére. Cserébe kulturált körülményeket kapunk, a gyerekek pedig élvezhetik a vizes játszóteret.