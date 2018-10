Távozásra szólították föl az elítélt szegedi városvezetőket

Távozásra szólította föl a Gyulai Járásbíróság által hűtlen kezelés miatt elítélt szegedi városvezetőket a KDNP helyi elnöke és közgyűlési frakcióvezetője szerdán a Tisza-parti városban.

Haág Zalán a városháza előtt tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hűtlen kezelés miatt első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte kedden a bíróság Botka László polgármester helyettesét, Solymos László alpolgármestert, Mózes Ervin címzetes főjegyzőt és a polgármester kabinetfőnökét.



A politikus hangsúlyozta, Szegedet nem irányíthatják olyan személyek, akiket a bíróság - ha még csak első fokon is - elítélt. Ezért felszólította Botka László (MSZP) polgármestert, mentse fel Mózes Ervint a jegyzői tisztségből, Solymos Lászlótól pedig azt kérte, mondjon le alpolgármesteri posztjáról.



Amennyiben az alpolgármester ennek nem tesz eleget, a Fidesz-KDNP rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi, hogy a testület méltatlanság miatt fossza meg tisztségétől a politikust - közölte Haág Zalán.



Közölte, az ítélet szerint a vádlottak több mint 40 millió forintos kárt okoztak Szegednek azzal, hogy ingyenes parkolóbérleteket adtak jogosulatlanul olyanoknak is, akiknek nemhogy a városi intézményekhez, de Szegedhez sem volt közük. Így családtagok, titkárnők vagy épp az MSZP makói illetőségű megyei elnökhelyettese - e tisztségében Botka László megyei MSZP-elnök helyettese - is parkolóbérlethez jutott a szegedi adófizetők pénzén. Hozzátette: a bíróság indoklása szerint a vádlottak meg sem kísérelték, hogy megtérítsék az általuk okozott kárt.



A Fidesz-KDNP közvélemény-kutatás keretében a szegediek véleményét is meg fogja kérdezni az ügyről - tudatta a frakcióvezető.

Haág Zalán kitért arra is: néhány éve egy hasonló esetben az elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet követően a szocialista városvezetés lemondásra szólította fel az érintett önkormányzati képviselőt, mondván, méltatlanná vált választott tisztsége ellátására. Amennyiben akkor morálisan ezt tartotta helyesnek a városvezetés, most sem tehet mást - tette hozzá.



A Gyulai Járásbíróság kedden a Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi vezetőjét, valamint a cég korábbi parkolási üzletág-vezetőjét társtettestként, Szeged címzetes főjegyzőjét, egyik alpolgármesterét, valamint a polgármesteri kabinet vezetőjét felbujtóként jelentős, illetve nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek. A vádlottakat a bíróság hat és tíz hónap közötti végrehajtásában egy évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtotta.



Az ügyészség súlyosbítás érdekében jelentett be fellebbezést, és kérte, hogy a másodfokon eljáró Gyulai Törvényszék a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi irányítóit tiltsa el a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól. A vádlottak nem vettek részt a tárgyaláson, védőik bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.