„Tam-tam és rúg”, avagy a sport és a zene összeillő párosa

Két, látszólag össze nem passzoló dolog a sport és a zene, mégis számos helyen kapcsolódik. Ennek a különös jelenségnek ásunk a mélyére.

Ha jobban belegondolunk, valójában ősidők óta összekapcsolódik ez a két dolog. Hiszen szinte mindenféle sport sikeressége nagyban függ egy meghatározott ritmustól, persze különböző formákban. A sárkányhajózást űzők például konkrétan vernek egy óriási dobot, hogy megfelelően biztosítva legyen az evezés ritmusa. A küzdősportoknál pedig a lélegzet ütemes folytonossága határozza meg a mozdulatok ritmusát. És még sok-sok példát lehetne hozni a zeneiség közvetlen használatára a sportokban. De ennél tágabb értelmezésben is sok összefüggésre lelhetünk. Nézzük meg, mik lehetnek ezek.

1. Szurkolói zene

Egy csapat sikerességéhez nagyban hozzájárulnak a szurkolók. Egy meghatározó szurkolói tábor legalább olyan legendássá tud válni, mint maga a csapat. A világ talán leghíresebb fociindulóját a Liverpool drukkerei tudhatják magukénak, ez a You'll Never Walk Alone:







Nálunk a Fradi tábora a legaktívabb a téren, számos híres dallal és versikével, ritmussal buzdítják a csapatukat.

Íme, néhány ezek közül:

Fradi induló

Hajrá Fradi! Hajrá Fradi!

Hajrá fiúk, mert fő a győzelem!

Száz kisleány, egy gólra vár,

Száz csókot ád majd a győztes meccs után!

Galambom,

Hajrá Fradi! Hajrá Fradi!

Hajrá fiúk, csak tovább!

Süvít a labda, a hálóba varrva,

Hajrá, hajrá csimbum gól!



Mikor holnap leszáll az est ...

Mikor holnap leszáll az est, ünnepel majd Budapest!

Vár a kocsma és egy jót iszunk, újra bajnok lesz a csapatunk!

Ez a két szín zöld és fehér, minden másnál többet ér!

Hát indulj és bátran énekelj velünk, egy dalt a Fradiért!

Ollé, Ferencváros, uh,uh,uh sálálálá lálá... (2x)

Zöld az Isten és tegnap szólt, a gárda rúgjon vagy ezer gólt,

Teljesülni fog a kérésem, nem sérthetjük meg teremtönket,

Mindig győzni ez itt a cél, régi hírünk most újra él,

Hát indulj és bátran énekelj velünk, egy dalt a Fradiért!

Ollé, Ferencváros, uh,uh,uh Sálálá álálálá...(2x)

A játékosoknak érzelmileg nagyon fontos meccs közben a drukkerek jelenléte. Sajnos sokszor fajul agresszív összecsapásba a két szurkolótábor közötti ellentét. Nagy-Britanniában több, eléggé elharapódzott eset volt a történelemben, de azért nálunk sem olyan ritka. Mindenképpen sokkal jobb mindenkinek, ha csak a dalokkal és kiabálással adnak hangot az esetleges ellenszenvnek. És hát ugye az ellenszenv elkerülhetetlen, hiszen ellentétes csapatnak szurkolnak.



Ha mi nem vagyunk ilyen heves vérmérsékletűek, és nem igazán szeretünk meccsre járni, de szeretnénk mégis többet foglalkozni a sporttal, minthogy nézzük a tévében, akkor például belevághatunk az online sportfogadásba. Ezzel is tudunk pluszt adni az adott csapathoz való szurkolásunknak. És még saját hasznunk is lehet belőle.





Popkulturális szerep

Igazán nehéz lenne megmondani, hogy a világon kik örvendnek nagyobb népszerűségnek, a popsztárok vagy a sportolók. Egy biztos, hogy a legnagyobb sportikonok éppen olyan popkulurális szereplői a világunknak mint a zenészek vagy a filmsztárok. Reklámokban szerepelnek, bizonyos márkák mellé teszik le a voksukat, kíváncsiak vagyunk a véleményükre, és szívesen lesünk bele a magánéletükbe is. Valamiféle megfoghatatlan hősökként tekintünk rájuk, követendő példaként. Felnézünk a teljesítményükre. A sportról és a zenéről is elmondható, hogy tömegek szórakoztatására szolgál.



És mindkettő olyan műfaj, amiben bárhonnan is jössz, ha igazán tehetséges vagy, és persze van némi szerencséd is, akkor ki tudsz törni. Így tud mindkét műfaj azonos módon átívelni a társadalmi osztályokon, és mindenkinek reményt adni.

Ez az összekapcsolódás jól látható a nagyobb bajnokságok megnyitóünnepségein, ahol a legnagyobb popsztárok éneklik a himnuszt, vagy dalt írnak az adott eseményre. Ilyen például a foci vb, aminek minden alkalommal van egy hivatalos dala a legnagyobb sztárok előadásában. Ez a dal általában az aktuális nyár slágerévé is válik.

Ezek a nagy események kedveznek leginkább a sportfogadás világának is. Ilyenkor bonyolítják a bukméker irodák a legnagyobb forgalmat. A legnagyobb sztárokra való fogadás viszonylag kevés rizikóval kecsegtet, hiszen sztárságuk éppen a sikerességükben rejlik. De azért legyünk körültekintőek mindig, az aktuális helyzettel kapcsolatban, ne fogadjunk elvakultan.



Sportolni zenére

A futás manapság virágkorát éli. Kikerült a szigorúan professzionális atletizálók köréből és meghódította a civil lakosságot világszerte. Rengeteg jótékony hatásáról tudunk. Sportosnak és egészségesnek lenni mindenképpen hosszútávon is kifizetődő. Az is jó a futásban, hogy nincsen szükség hozzá drága kondigépekre,és úgy általában nem kell hozzá konditerembe járni, bárhol űzhető. De a legjobb mindenképpen valami szép zöld környezetben. Ezen az élményen még fokozhatunk, ha futás közben zenét hallgatunk.

Sokan élnek is vele. Nem csak azért jó, mert teljesen ki tudja kapcsolni az agyat, és így automatikus mozgásra sarkall, de segít túllendülni a nehéz pillanatokon is, amikor legszívesebben feladnánk.



Azonban nagyobb intenzitású mozgáshoz már nem biztos, hogy megfelelő. Ugyanis ha nagyobb erőkifejtést érünk el, a testünk automatikusan a belső folyamatokra fog fókuszálni, mint a szívverés vagy a tejsavtermelés, és ilyenkor a zene még zavaró is lehet, és akár csökkentheti a teljesítményt. Ezért nem ajánlott igazán élsportolóknak.



Lehetne még sok dologról beszélni a sport és a zene viszonylatában. Nem esett szó például a meccsek félidejében játszó fúvószenekarokról, vagy a különböző stadionokban felhangzó szignálokról, vagy kifejezetten zenére végzendő versenysportokról. De azért így is láthatjuk, hogy milyen mélyen is gyökerezik ez a párhuzam.