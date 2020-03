Szép idő lesz, sok napsütésre számíthatunk a héten

Sok lesz a napsütés a jövő héten. A leghidegebb órákban még többfelé fagypont körül alakul a hőmérséklet, de napközben több helyen 20 Celsius-fok közeli értékek lehetnek. A hétvégén csapadékosabbra fordul az időjárás, a hegyekben helyenként hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn száraz idő várható, csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a napsütést. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0 fok között, napközben 10-15 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden napközben általában több órára kisüt a nap. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a maximumhőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.



Szerdán, csütörtökön és pénteken a reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, de elvétve nem zárható ki futó zápor sem. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Csütörtökön a leghidegebb órákban 0 és plusz 6 fok között, napközben 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.



Szombaton egyre több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar is lehet, majd estefelé néhol havas eső, hó is előfordulhat A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 12-19 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap megszűnik a tartós csapadék. Napközben már többnyire napos idő várható, de néhol zápor, a hegyekben hózápor előfordulhat. A szél többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 4-9 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.