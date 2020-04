Sok budapesti fegyelmezetlen, hamarosan berobbanhat a koronavírus-járvány a fővárosban

A fertőzések budapesti és Pest megyei halmozódása miatt a távolságtartási és kijárási szabályok fokozott betartására kérte a fővárosban és Pest megyében élőket az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján. Budapest több pontján a kijárási korlátozások ellenére csoportosulnak az emberek a közterületeken és ezzel a járvány "berobbanását" kockáztatják.





Müller Cecília hangsúlyozta: ha nem tartjuk be a szabályokat Budapesten és Pest megyében, a járvány robbanásának nézünk elébe, mert az igazolt fertőzöttek 62 százaléka a fővárosban, illetve Pest megyében él.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy az idősek számára kijelölt vásárlási idősáv nem a korlátlan "mászkálásra" való, vagyis csak akkor hagyják el otthonukat, ha elkerülhetetlen.



Arról is beszámolt, hogy immár 733-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma és további két 80 évesnél idősebb, egyéb krónikus betegséggel küzdő honfitársunk hunyt el, így a vírusfertőzéssel összefüggő halálesetek száma 34-re emelkedett.





Kiss Róbert rendőr alezredes, a központ munkatársa elmondta: a kijárási korlátozásokat ellenőrző fővárosi rendőrök szombaton jelentős csoportképző helyeket észleltek a Városligetben, a Margitszigeten, a Normafánál, a belvárosban pedig a Király utca és a Gellért tér környékén. A XIII. kerületben még illegális gyorsulási verseny is volt. A rendőrség a csoportosulásokat felszámolta: szombaton a fővárosban 301 intézkedést hajtott végre, 24 feljelentést tett és 14 esetben szabott ki helyszíni bírságot.



Az üzletek nyitvatartásának ellenőrzése nyomán országszerte 64 feljelentést tettek a rendőrök, ebből a fővárosban 41-t - tette hozzá az alezredes.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy szombat este, illetve vasárnap hajnalban több mint 200 magyar térhetett haza az ausztriai Tirolból buszokkal, személyautókkal, továbbá 7 repülő ékezett 4 millió sebészeti szájmaszkkal, 400 ezer védőöltözettel, 100 ezer védőszemüveggel és 6 ezer arcvédővel.