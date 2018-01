Roma kulturális események támogatására pályázhatnak

Január 15-ig lehet benyújtani a pályázatokat a roma kulturális események megvalósítását támogató, 50 millió forintos keretösszegű pályázatra.



Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár pénteki budapesti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma december 14-én hirdetett pályázatot olyan roma kulturális események megvalósítására, amelyek többek közt a cigány nyelvek ápolását és fejlesztését, a roma hagyományok megőrzését, valamint a roma nemzetiség kulturális örökségének megismerését és a társadalmi párbeszédet segítik elő.



"Tudomásul kell venni, hogy nem tudunk összetartó társadalmat építeni anélkül, hogy a romák és nem romák között ne legyen bizalom, párbeszéd és együttműködés, ezért minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely a bizalom és az együttműködés infrastruktúráját fejleszti, építi" - hangsúlyozta.



Felidézte, hogy a kormány 2011-ben fogadta el a társadalmi felzárkóztatási stratégiát, amelynek fontos pontja a roma kultúra ápolása. "A kölcsönös elfogadás legjobb eszköze a kultúra, és a kommunikáció legfontosabb eszköze egymás kultúrájának a megismerése, megbecsülése, ezért a legjobb, ha erre erőforrásként tekintünk" - fűzte hozzá.



A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése, a roma hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, átadása fiatalabb korosztályok számára, a roma nemzetiség kulturális örökségének, ünnepeinek, történelmének és múltjának megismerése, valamint a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.



A pályázat két komponensű: összesen 15 millió forint áll rendelkezésre a kiírás A részében időszaki kiállítások, irodalmi és zenei estek, felolvasások, filmbemutatók, színházi és táncelőadások szervezésére. Itt a pályázók 250 ezer és 750 ezer forint közötti támogatási összeget nyerhetnek. A pályázat B részében összesen 35 millió forint van elkülönítve egynapos kulturális események, például fesztiválok, roma ünnepségek, roma napok, vagy búcsúk megvalósítására. Az 5000 főnél kisebb települések 300 ezer, az 5000 főnél nagyobb települések 500 ezer forintot kaphatnak, a megyei szintű programokat pedig 700 ezer forinttal támogatja a minisztérium.



Czibere Károly kiemelte: ez a kiírás tavaly is nagyon népszerű volt, akkor 173 pályázót részesítettek támogatásban.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy a tavaly megjelent és már lezárul Közös értékeink - sokszínű társadalom elnevezésű, egymilliárd forintos keretösszegű európai uniós pályázat értékelése jelenleg is tart, de a kormány, látva a kiírás népszerűségét és a jelentkezők nagy számát, úgy döntött, hogy 2,2 milliárd forintra emeli a keretösszeget. Így a már kiértesített 33 eredményes pályázó mellett további pályázatokat és kezdeményezéseket tudnak bevonni a támogatottak körébe.



A kiírás keretében egyházi és non-profit szervezetek pályázhattak egyenként 30-50 millió forintra nemzetiségi, etnikai, identitásmegőrző, a kultúrák közötti párbeszéd erősítését és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködését célzó projektek megvalósítására.