Rétvári: ha a baloldalon múlna, kevesebb beoltott lenne

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára úgy látja, hogy a baloldalt a koronavírus-járvány harmadik hullámában is csak a pozícióharc, a hatalom és az osztozkodás érdekli, szerinte ezért versenyeznek egymással trágárságban és mondanak egyre durvábbakat a kormányról.



Rétvári Bence a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában úgy fogalmazott, a baloldalnak semmi sem szent, mivel "lefelé tartó spirálba" kerültek, az európai politikai stílust is lejárató kijelentéseket tesznek, amelyek látszólag ugyan a kormányoldal felé irányulnak, valójában azonban "egymást lökdösik", hogy több listás helyet tudjanak szerezni maguknak a jövő évi választásra.



Kiemelte, miközben a kormány azon az állásponton van, hogy "minél több oltást adunk be, annál több életet mentünk", addig a baloldal stratégiája az, hogy minél súlyosabbak a koronavírus-járvány következményei, annál könnyebben ragadhatják meg a hatalmat.

Rétvári Bence felidézte, Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, "Magyarországon sem kínai, sem orosz vakcinával nem lenne szabad oltani". Ha a védekezésben részt vevők közül bárki hallgatott volna Gyurcsány Ferencre, akkor ma már több mint egymillió emberrel kevesebben lennének beoltva, vagyis ennyivel többen lennének kitéve a koronavírus-fertőzés kockázatának, valamint többen is betegedtek és hunytak volna el - mondta a kormánypárti politikus.Közölte, a baloldal jogi eszközökkel is próbált fellépni az oltásokkal szemben, ezt bizonyítják azok a máig vissza nem vont parlamenti határozati javaslataik, amelyek a kínai és orosz vakcinák alkalmazását tiltanák. A baloldal emellett hiteltelen és képmutató is, mivel eközben "elmennek és maguknak szépen beadatják az oltásokat, akár soron kívül is" - mondta Rétvári Bence.A KDNP politikusa szerint a baloldal azt követően próbálja meg letagadni oltásellenes kijelentéseit, hogy látják, a magyar oltási program sikeres, Magyarország a második legeredményesebb ország az EU-ban.