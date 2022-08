Repülőrajtot vehetünk az európai gazdaság újraindulásakor

Magyarország repülőrajtot vehet az európai gazdaság újraindulásakor, hiszen itt van válságkezelési tudás, a külföldi beruházások pedig továbbra is áramlanak az országba - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



A politikus kifejtette: minden magyar büszke lehet arra, hogy az az állam, az a nemzet, amelyhez tartozik, már több mint ezer éve fennáll és a történelem viharain keresztül is meg tudott maradni. "Az elmúlt száz évben nagyon nehéz időket kellett átélnie a magyarságnak, de most talán erősebbek vagyunk, mint valaha, és ezt ünnepeljük meg" az államalapítás ünnepén, a szombati tűzijáték pedig alkalmas volt arra, hogy méltóképpen ünnepeljünk - fogalmazott.



Kiemelte: jelenleg a háborús infláció nemcsak egész Európát, hanem az egész világot sújtja, például az Egyesült Államokban sok évtizede nem látott fogyasztói áremelkedés van. Az inflációt a háború okozza, de az arra adott brüsszeli szankciók súlyosbították a helyzetet és nem sikerült véget vetniük a háborúnak - tette hozzá Hollik István.



Úgy vélte, ugyanakkor van lehetőség arra, hogy Magyarország lokális kivétel lehessen, kemény, határozott, gyorsreagálású kormányzati munkával és összefogással a lehető legnagyobb mértékben megvédhetik a magyar embereket a válság negatív hatásaitól, és amikor vége lesz a háborúnak, és az európai gazdaság újraindulhat, Magyarország "repülőrajtot" vehet. Ebben van gyakorlati tapasztalata Magyarországnak és a Fidesz-KDNP-kormánynak is, hiszen ezt tették a Covid-válság idején - tette hozzá.



Hollik István szerint Magyarország azért lehet lokális kivétel, mert megvan hozzá minden adottsága, itt van válságkezelési tudás, a külföldi beruházások pedig továbbra is áramlanak Magyarországra, hiszen versenyképes a gazdasági környezet, kedvező az adózási rendszer, a magyar emberek pedig "tudnak és akarnak dolgozni". Ha ide tudnak vonzani további beruházásokat, akkor az európai gazdaság megindulásakor Magyarország ebből a válságból is megerősödve jöhet ki - jelentette ki.



Hangsúlyozta, hogy minél hamarabb békére van szükség, mert a háború és az elhibázott szankciós lépések okozzák és súlyosbítják a válságot, ami komoly energiaellátási problémákhoz fog vezetni egész Európában. Lesznek olyan országok, ahol nem lesz elegendő energia, de Magyarország biztonságban van, itt az energiaellátás biztosított, a gáztározók folyamatosan töltődnek - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.



Arról is beszélt, hogy a kormánynak vannak stratégiai célkitűzései, amelyekhez még a legnehezebb időkben is ragaszkodni fog. Ennek része az, hogy a rezsicsökkentést meg kell őrizni, ugyanis "tudjuk 2010 előttről, hogy milyen az, amikor a magyar családok bevételének egy jó részét a rezsire kellett fordítania, mert olyan magas volt az energiaár" - fogalmazott.



A politikus közölte: azt sem engedik, hogy a válság megrengesse a családtámogatási rendszert. Azt is tudják, hogy ebben a helyzetben a legkiszolgáltatottabbak az idősek, a nyugdíjasok, ezért őket segíteni kell, biztonságot, kiszámíthatóságot kell adni nekik - mondta. Hozzátette: politikájuk lényege a családtámogatás, a rezsicsökkentés, a munkahelyek védelme, a nyugdíjasok támogatása, és ebből nem engednek a legnehezebb válság idején sem.