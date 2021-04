Pécsett is emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben

Magas szinten tetőzik a járvány harmadik hulláma, ezért továbbra is fontos az óvatosság - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a fertőzöttek száma mérséklődött, az elmúlt 24 órában 5077 új fertőzöttet regisztráltak, ugyanakkor a kórházban kezeltek száma - 10 740 - magas, és 1249-en vannak lélegeztetőgépen.



Úgy fogalmazott: versenyfutás folyik az átoltottság mértéke és a vírus terjedési sebessége között.



Magyarországon eddig 2 900 383-an kapták meg az első védőoltást, 1 217 258 embernek pedig már a második oltást is beadták. Ez Európában is kiemelkedő, hiszen a lakosság 29 százaléka beoltottá vált, míg az uniós átlag ennek fele - közölte a tisztifőorvos.



Ismertette, hogy kedden 28 800 adag Janssen Pharmaceutica-vakcina és 248 040 adag Pfizer-oltóanyag érkezik.



A Janssen vakcinájáról elmondta, hogy az - hasonlatosan az AstraZeneca- és a Szputnyik V vakcinához - szintén adenovírust alkalmazó vektorvakcina, egyadagos kiszerelésben. Ezt az oltóanyagot várhatóan a honvédségi oltóbuszokon használják majd - tette hozzá.



Müller Cecília beszámolt arról, hogy már alig van olyan idős ember, aki regisztrált, de még nem kapta meg az oltást.



A köznevelésben dolgozók 80 százalékát beoltották, és továbbra is soronkívüliséget élveznek azok, akik közülük oltást szeretnének - jelezte.



A járványügyi adatokkal összefüggésben azt mondta, napok óta csaknem ugyanannyi új fertőzöttet regisztrálnak, így a járvány harmadik hulláma - magasan ugyan - de tetőzik Magyarországon. Az elmúlt napon mérséklődött az új fertőzöttek száma (5077), ugyanakkor még magas a kórházban kezeltek száma.



A környezet-egészségügyi mérésekkel kapcsolatban azt mondta, országos átlagban stagnál a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, városok, ahol csökkenést, és van, ahol emelkedést látnak.



Emelkedést tapasztalnak Egerben, Salgótarjánban, Szombathelyen, Veszprémben, Pécsett, míg Békéscsabán, Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Kecskeméten enyhe csökkenést.



Müller Cecília mindenkinek azt ajánlja, hogy aki a fertőzés után poszt-Covid tüneteket észlel magán, forduljon az erre kialakított ambulanciák egyikéhez, ahova a háziorvos ad beutalót.



Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy nem változtatnak a kínai Sinopharm-vakcina oltási protokollján. Erre egyébként csak a gyártó vagy valamely hatóságtól jövő hivatalos dokumentum alapján lenne mód, ilyen azonban nem érkezett - tette hozzá.



Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy akit hatósági házi karanténra köteleztek, még az oltás miatt sem hagyhatja azt el.



Müller Cecília örömét fejezte ki, hogy folyamatosan növekszik az oltási kedv Magyarországon. Továbbra is arra kért mindenkit - köztük a fiatalokat is -, hogy regisztráljanak az oltásra, és fogadják el a nekik felajánlott vakcinát. Megerősítette: a háziorvosok most már a praxisukhoz tartozó összes regisztrált nevét megkapják, így ők dönthetnek arról, hogy ki, mikor, milyen oltóanyagot kap.