Palkonya Hangja fesztivált szervez az Irie Maffia

Saját fesztivált szervez Palkonya Hangja elnevezéssel az Irie Maffia; az idén először megvalósuló, augusztus 10-től 12-ig tartó rendezvényen zenei és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat.



Mint az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában Élő Márton, az Irie Maffia vezetője, a fesztivál főszervezője elmondta: szerettek volna egy olyan rendezvényt létrehozni, amely az ő zenei világukat, zenei ízlésüket tükrözi. "Szeretnénk ezt és a fesztivál helyszínét, Palkonyát, Magyarország egyik legszebb teleülését is megmutatni a közönségnek" - mondta.



Mint elhangzott, a rendezvény családias jellegű lesz, így maximum 2000 vendéggel számolnak. Az eseményre a világ minden tájáról érkező zenészek többek között dél-amerikai cumbiát, afrobeatet, reggae-t és hiphopot játszanak.



Élő Márton elmondta: a faluban a nagyszínpadon többek között fellép a perui Los Mirlos és a magyar cumbiazenekar, a Los Orangutanes. A második napon az Irie Maffia mellett ghánai és amerikai hip-hop előadók, Worlasi és Akua Naru lépnek fel. Az utolsó napon, vasárnap a Kéknyúl, a The Qualitons és a The Mabon Dawud Republic zenekar hallható.



További információ a fesztiválról a www.palkonyahangja.hu oldalon található.