Orbán Viktor: öt százalékkal emelkedik a normál és a tizenharmadik havi nyugdíj is

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt a kormány legfrissebb intézkedéseiről.

- Módosítani kellett a költségvetést, mert a jegybank inflációs előrejelzése alapján a korábban vártnál magasabb lesz az infláció, ezért döntött a kormány úgy, hogy januártól három helyett öt százalékkal nőnek a nyugdíjak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő hozzátette, hogy ezzel a döntéssel a tizenharmadik havi nyugdíj mértéke is öt százalékkal magasabb lesz.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a jövő évi ágazati béremelésekre a gazdasági növekedés ad lehetőséget.



December 15-től indul a kiskorúak oltása

Orbán Viktor elmondta, hogy december 15-ével indul az 5-11 éves gyerekek oltása. A miniszterelnök szerint a tudósok mára jutottak el odáig, hogy kimondják, hogy öt és tizennégy éves kor között szabad vakcinát beadni, ezért született meg a kormányzati döntés arról, hogy a gyerekek is megkaphatják az oltást. Szerdától lehet regisztrálni, az oltópontokat kijelölték, de a házi gyermekorvosoknál is be lehet majd adatni a vakcinát - tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az új fertőzöttek száma 7000 alá csökkent, és a kórházban kezelt emberek száma is csökken, emellett a lélegeztetőgépen lévők száma is kevesebb. A helyzet inkább javul, a hullám csúcsán túl vagyunk, csak az oltás segít, és tovább nőtt a harmadik oltás felvevők száma - fogalmazott a kormányfő.

- Ha be leszünk oltva, nagy karácsonyunk lesz, ha nem leszünk beoltva, kis karácsonyunk lesz - mondta Orbán Viktor.



Brüsszel pénzeli a bevándorlást, de nem segíti a családokat

A kormányfő elmondta, hogy még a békeidőben alkották meg az uniós bevándorlási szabályokat, a hatalmon lévő elitek azt gondolták, hogy jó dolog a bevándorlás. A nyugatiak tehát belevágtak egy nagy kísérletbe, de én nem szeretem az emberkísérleteket - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a varsói csúcsról azt mondta, hogy nehéz hétvége volt, hosszú hónapok óta szervezkednek azok az európai pártok, akik nem akarják a bevándorlást, de fontosnak tartják a családokat. Brüsszelben pontosan ennek az ellenkezőjét csinálják - tette hozzá. Szeretnénk megváltoztatni a brüsszeli politikát, hosszabb távon kell egy nagy és stabil bevándorlásellenes, családokat támogató párt- hangsúlyozta a kormányfő.

- Mi győztesek akarunk lenni, és mi akarjuk meghatározni, hogy mi legyen Brüsszel politikája - jelentette ki Orbán Viktor.



Mindig ki kell állni Magyarország érdekei mellett

Most a magyar szabályok szemben állnak a brüsszeli bürokraták szabályaival, az Alkotmánybíróság fog dönteni ebben a kérdésben. Mindnyájan a magyar alkotmányra tettünk esküt, és nekünk az Alkotmánybíróság döntését kell követnünk - mondta a kormányfő. A magyar kormánynak azt kell mondania Brüsszelben, hogy meg kell változtatni a bevándorlási szabályokat. Az Alkotmánybíróság döntése azt jelentheti, hogy a fizikai határ mellé egy erős jogi kerítést is felépíthetne, fogalmazott Orbán Viktor.

- Bár sok vitánk volt a német kereszténydemokratákkal, de most egy baloldali kormány jött. A magyarok érdekéért mindig ki kell kiállni, ez nehezebb lesz, mint korábban - zárta gondolatmenetét Orbán Viktor.