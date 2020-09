Orbán Viktor: Magyarországnak működnie kell!

A kormány célja, hogy fenntartsa Magyarország működőképességét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az M1 aktuális csatornán adott interjújában, melyben a biztonsági szabályok betartását is kérte az emberektől.



A védekezés iránya úgy hangzik: Magyarországnak működnie kell! - fogalmazott a miniszterelnök. Kiemelte: a nemzeti konzultáció eredménye alapján azt várják a magyar emberek a kormánytól, a miniszterelnöktől, az egészségügyi rendszertől, a gazdaságirányításban résztvevőktől, hogy tartsák működőképes állapotban Magyarországot és ne engedjék, hogy a vírus megbénítsa az ország és a magyarok mindennapjait.



Azt mondta: a tavaszi helyzethez képest nyugodtabb, mert pontosan tudja, hogy mivel állunk szemben, hogy a védekezéshez megvannak az eszközök és azt is, hogy az emberek mit akarnak.



Nem egyedül állok a gáton, hanem van mellettem egymillió-nyolcszázezer ember - mondott köszönetet a kormányfő azoknak, akik visszaküldték a nemzeti konzultációs kérdőívet és kijelölték a védekezés irányát.



Orbán Viktor arról, hogy egymást követő két napon is rekordot döntött a fertőzöttek száma, azt mondta: fel kell készülni arra, hogy ez a szám még magasabb is lesz. A járvány második hulláma idején elsősorban nem a megbetegedések számára, hanem a halálozásokra kell odafigyelni. Most a védekezés sikerét a halálesetek és a megmentett életek számában lehet mérni - emelte ki.



Mint mondta, másfajta haditervre volt szükség tavasszal, mint most. Tavasszal Magyarországon is kellett izgulni, hogy képes lesz-e az egészségügyi rendszer megvédeni az embereket. Ma már tudjuk, hogy képes volt rá, amiért köszönet jár az orvosoknak, járványügyi szakembereknek, ápolónőknek, Müller Cecília országos tisztifőorvosnak és Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének is - emelte ki a miniszterelnök.



Elmondta: már vannak tapasztalatok, őszre nyugodt ütemben fel tudták készíteni a kórházakat, az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket gyártó vállalatokat arra, hogy lesz második hullám.



Hozzátette: a nemzeti konzultáció alapján "pontosan tudjuk, hogy mit várnak az emberek és ez nyugalmat ad". Az emberek elmondták a kérdőívekben: nem akarják, hogy leálljon az ország, azt akarják, hogy működjön. Orbán Viktor szerint a kormánynak az a dolga, hogy olyan védekezést rakjon össze, amely megvédi az emberi életet és közben működőképes állapotban tartja Magyarországot. Ez lehetséges, van ilyen haditerv, eszerint hozzuk a döntéseinket - hangsúlyozta, hozzátéve: most a rugalmasság, a cselekvőképesség, az azonnali reagálás képessége a legfontosabb.



Kiemelte: nem akarnak kijárási tilalmat, kijárási korlátozást, nem akarnak visszalépni a digitális oktatáshoz. A kormány azt akarja, hogy minden a maga rendjében működjön, munkahelyek, iskolák, sőt még a sport, a kultúra, a művészet is. Működjön a turizmus, a vendéglátás is. Nem úgy, mintha mi sem történt volna, de a működőképességet fent lehet tartani - tette hozzá, kiemelve: ehhez az kell, hogy a biztonsági szabályokat mindenki tartsa be. Azt kérte, hogy ott, ahol kell, mindenki viselje a maszkot, tartsa a távolságot, rendszeresen figyeljen arra, hogy ha rosszul érzi magát, ne menjen emberek közé.



Mint mondta, szombaton szankciókról is döntött a kormány: ha valaki egy boltban nem viseli a maszkot, ő és a bolt is kap büntetést, a boltos a második ilyen esetben figyelmeztetést kap, harmadszor már be fogják zárni az üzletet. Megjegyezte: nem az "állam izmait" akarják mutogatni, csak belátást kérnek mindenkitől, viszont ha nem tartják be a szabályokat, akkor azt ki kell kényszeríteni. Ezt nem durván kell, hanem a közjó érdekében világosan, értelmesen, az együttműködés hangján megfogalmazott kérésként - mondta.



Elmondta: a nemzeti konzultációban a szülők egyértelműen az kérték, hogy szeptemberben a normális rendben kezdje meg a működését az iskola. Ha baj van, akkor az osztályokat próbálják átszervezni, ha izolálni kell, akkor az osztályokat és nem az egész iskolát zárják be. Mint mondta, tavasszal az egészségügyre nehezedő nyomás csökkentése érdekében volt szükséges a bezárás. Amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni - márpedig egyelőre úgy tűnik, hogy sikerül megvédeni az időseket - addig fel sem merül az iskolák korlátozása - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Közölte: minden szakember egyetért abban, hogy a legnagyobb veszélynek a krónikus betegségben szenvedők és az idősek vannak kitéve, ezért külön figyelmet kell fordítani rájuk. Van járványügyi figyelőszolgálat, ha szükséges, hoznak korlátozó intézkedéseket - mondta.



Orbán Viktor szerint most is van az asztalon néhány ilyen intézkedés, de ezek nem a mindennapi élet korlátozásáról szólnak, hanem például arról, hogy 23 óra után bezárják-e a bárokat és a szórakozóhelyeket, milyen módon kényszerítsék ki a maszkviselést a boltokban vagy közlekedési eszközökön. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalmat rendeltek el, a szülők nem léphetnek be az iskolákba, október 1-től pedig mindenhol meglesznek a feltételek a gyerekek testhőmérsékletének mérésére.



Kiemelte: a tavaszi védekezéssel több ezer, de inkább tízezer idős ember életét mentették meg és most sem fognak kockára tenni egyetlen életet sem, de közben az országnak működnie kell.



Az egészségügyi rendszerről elmondta: van több mint tízezer ágy, amit ha kell szombat estétől a betegek rendelkezésére tudnak bocsátani, az ágyak mellé vannak orvosok, ápolók - vezényelni is tudják őket - vannak védekezési eszközök, lélegeztetőkészülékek. Minden magyar élet megvédésére képes a magyar egészségügy - hangsúlyozta.

Orbán Viktor felidézte: a kormánynak volt egy vállalása, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, annyit fognak teremteni. A márciusi és a mostani számok azt mutatják, hogy a kormány tartotta az ígéretét, sőt a munkahelyek száma növekedni fog az év hátralevő részében. Sok energiát és pénzt fordított a kormány arra, hogy beruházásokat indítsanak el: a magyar vállalkozások nem meggyengülnek, hanem megerősítették őket - mondta.



A kormányfő szerint egy helyen van komoly baj, ugyanis a budapesti turizmus majdnem száz százalékban a külföldiekre épült és most "beszakadt". Az az üzleti modell, ami mentén működnek a szállodák és az éttermek Budapesten - hogy a vendégéjszakák több mint kilencven százalékát a külföldiekhez lehetett kötni - nem lesz fenntartható, nemcsak idén, hanem a következő évben sem - szögezte le. Budapesten üzleti modellt kell váltani, külön segítséget kell adni a taxisoknak, vendéglátósoknak, szállodásoknak, általában az idegenforgalmi szektorban dolgozóknak. Hangsúlyozta: a kormány mindenkinek segít, például csökkentették a járulékokat, ez érinti a fővárosban élőket is, de kell egy speciális program. A miniszterelnök jó hírnek nevezte, hogy a fővárosnak van több mint százmilliárd forintnyi szabad pénzeszköze, amit fel tud használni erre a célra.



Szólt arról is, hogy a visegrádi országokkal napi kapcsolatban van a kormány, létrehoztak egy járványügyi egyeztető irodát a lengyel elnökség alatt, hogy a kapcsolat még erősebb legyen. Ezért rájuk nézve mindig érdemes külön szabályokat alkotni - emelte ki. Orbán Viktor szerint Közép-Európában nemcsak Magyarországon, hanem Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is meg tudják védeni a kormányok az embereket. Megvédjük az idősek életét, tudomásul vesszük, hogy magasabb fertőzöttségi mutatóval kell együtt élnünk és ugyanakkor a gazdaság és az ország működőképességét megőrizzük, valamint segítünk mindenkinek meggyógyulni. Ha baj van, a kórházak mindenki rendelkezésére állnak - fogalmazott.



Hozzátette: ha mindenki nyugodtan, higgadtan elvégzi a munkáját és betartja a szabályokat, az idősek életét megvédjük, a családok életszínvonala nem fog csökkenni és Magyarország működni fog. Erre van lehetőség, a kormányzati haditerv erre nemcsak esélyt, hanem garanciát is ad. Ennek lényege most nem a gyorsaság, hanem a higgadt, nyugodt kiszámítható kormányzati politika - mondta a miniszterelnök.



Az interjúban Orbán Viktor arról is beszélt: a kormány a válság kezelése mellett a hosszú távú ügyekkel is foglalkozik. Mint mondta, különbség van a V4 országok és Közép-Európa, valamint Nyugat-Európa közt. Ők elkötelezték magukat egy nyitott társadalom mellett, amiben a határoknak nincs jelentősége, a migránsokat beengedik, sőt behívják és egy vegyes világot képzelnek el, idegen kultúrákból érkezett emberekkel akarnak együtt élni. Mi ezt Közép-Európában nem akarjuk, "mi magyarok keresztény magyar civilizáció akarunk maradni" - jelentette ki az M1-nek adott exkluzív interjúban a miniszterelnök.