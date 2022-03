Orbán Viktor: Magyarország békepárti

Magyarország békepárti, és ha válságkezelésből járna diploma, nekünk, magyaroknak már lenne négy-öt - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner című hetilapban megjelent interjújában.

A kormányfő az ukrajnai háborúról (a hétfői állapotokra reagálva) azt mondta, az oroszok átrendezik a kontinens biztonsági térképét. Úgy folytatta: a biztonságpolitikai elképzelésük az, hogy Oroszországot semleges övezetnek kell körülvennie ahhoz, hogy ők biztonságban érezzék magukat. Az eddig köztes zónának tekintett Ukrajnát, amelyet nem sikerült diplomáciai eszközökkel semlegessé tenniük, most katonai erővel akarják azzá tenni.



"Ugyanakkor Magyarországnak világossá kell tenni, hogy a háborút semmilyen cél érdekében nem lehet elfogadni, és aki ezt az utat választja, azt Magyarország egyértelműen elítéli" - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A miniszterelnök szerint van esély a békére, hiszen az oroszok ugyanazt követelik, mint eddig: miután a katonai erőfölény az oroszok oldalán van, csak idő kérdése volt, hogy elkezdődjenek a tárgyalások.



"Magyarország békepárti, az érdekünk az, hogy kimaradjunk a háborúból, a felek pedig minél hamarabb megállapodjanak, és legyen béke, semmiképpen sem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba. Elítéljük az orosz támadást, mert háborút indítottak Ukrajna ellen. Minél hamarabb vissza kell ülni a tárgyalóasztalhoz, ezért is ajánlottuk fel, hogy Budapesten kezdődjenek meg a béketárgyalások. De a lényeg, hogy megkezdődjenek. Most egész Európának a békén kellene munkálkodnia" - emelte ki a kormányfő.



A magyar-orosz kapcsolatokról azt közölte, kiegyensúlyozott, korrekt kapcsolatrendszer volt ez egészen a legutóbbi időkig. "Ami pedig az orosz elnököt illeti, amiről eddig megállapodtam vele, azt mindig betartotta, és mi is így voltunk ezzel" - fűzte hozzá.



Orbán Viktor kiemelte, a háború elindításával új helyzet állt elő Magyarország számára is. Ebben az új helyzetben kell újra meghatározni Magyarország céljait és a magyar érdekeket.



"Ami a szankciókat illeti, nem vétózunk, nem akadályozzuk meg az EU-t abban, hogy szankciókat alkalmazzon Oroszországgal szemben. Most az uniós egység a legfontosabb. Ami a háború utáni kétoldalú kapcsolatokat illeti, egy biztos, Oroszország a háború után is létezni fog" - fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy Magyarországnak és az Európai Uniónak pedig a háborút követően is lesznek érdekei.



"Semmilyen érv nem szól amellett, hogy megszakítsuk az oroszokkal az energetikai együttműködésünket. Azt az unió vezetői is leszögezték, hogy a szankciók nem fogják érinteni az Oroszországból érkező energiaszállításokat, hiszen ez tönkretenné az európai gazdaságot" - hívta fel a figyelmet.



Hozzátette: a paksi beruházással is ez a helyzet. Ha nincs Paks, akkor még több orosz gázt és még drágábban kell vásárolni. Ha felszámolnánk az oroszokkal való energetikai együttműködést, akkor egyetlen hónap alatt háromszorosára nőne az összes magyar család rezsiköltsége. "Ezt a lépést ezért nem támogatom, ne a magyar családok fizessék meg a háború árát."



Kérdésre kifejtette, ez a harmadik háborúja, amióta politikus, a "kormányzati tapasztalat előnye, hogy tudom, mi az a stratégiai nyugalom: keveset beszélni, akkor viszont pontosan, felelősségteljesen". Ilyenkor nem megengedhető, hogy a kampány szempontjai a nemzeti érdekek elé tolakodjanak - emelte ki Orbán Viktor.



Kijelentette: az ellenzék fegyvereket akar küldeni, amivel majd oroszokra fognak lőni, vagy katonákat, akik majd az oroszok ellen fognak harcolni. Ez azt bizonyítja - fűzte hozzá -, hogy nincs rutinjuk, nincs tudásuk, és hiányzik belőlük a felelősségérzet. Kalandorpolitika helyett felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség - mondta.



Közölte azt is, "szívesen segítjük az ukránokat az oroszokkal való tárgyalásban". "Akár helyszínt is biztosítunk" a béketárgyalásoknak. Ezen túl humanitárius segítséget nyújtunk Ukrajnának: benzint, gázolajat, élelmiszert, alapellátási cikkeket szállítunk oda. Harmadrészt pedig mindenkit befogadunk, aki Ukrajnából érkezik - jelezte.