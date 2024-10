Orbán Viktor: Magyarország ad otthont a nyugati világ csúcstalálkozójának

Magyarországnak a saját útját kell járnia - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, a gazdasági semlegesség mellett érvelve.

Orbán Viktor miniszterelnök az EU versenyképességről, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott tárgyalásaira reflektálva azzal kezdte, hogy a magyarok mondanivalója „kilóg az európai koncertből" - ez azonban tévedés. Macron elnök úr hosszan beszél vagy felolvas, ami szintén nem egyszerű, Draghi úr volt olasz miniszterelnök meg hosszan ír.

Ha valaki „átverekszi magát" Macron elnök vagy Mario Draghi, volt uniós gazdasági biztos hosszú beszédein, írásain, akkor az „sokkal erőteljesebb, hogy ne mondjam durvább megállapításokat tartalmaz az európai közállapotokról", mint amiket a magyar miniszterelnök szokott mondani.

Macron elnök nemrégiben arról beszélt, hogy „az Európai Unió egész egyszerűen ki fog halni vagy el fog halni abban az esetben, hogyha sürgősen nem javítunk a versenyképességen, mert el fogjuk veszíteni a piacainkat."

Orbán Viktor felhívta a figyelmet a Draghi-jelentésre, melyben az áll, hogy „ha sürgősen nem csinál valamit az Európai Unió, akkor az egész európai gazdaság megfeneklik."

Tehát jól látható, hogy nem egy sajátos magyar nézőpontról van szó, amikor az európai gazdaság nehézségeiről beszélünk - emelte ki a miniszterelnök -, hanem az uniós országok vezetői által is osztott



„Ahogy szoktuk mondani: a király meztelen, és most már a nem a magyarok az egyetlen „kisgyerek", aki szól a tömegben, hogy 'de hát a bácsi meztelen!'. Hanem egyre többen vannak a „felnőttek" közül is - fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a francia elnök kulcsszerepet játszik abban, hogy kialakítsunk egy új Európa gazdaságpolitikát, egy versenyképesebb európai gazdaságot.

A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg egy nagy keleti világcsúcstalálkozó zajlik Kazanyban, amit a BRICS országok (a nem nyugati, de nagyon erőteljes gazdasággal rendelkező országok) vezetői tartanak.

November 7-én viszont Magyarországon lesz a nyugati világ csúcstalálkozója.

Két rendezvény fogja követni egymást két napon: lesz egy Európai Politikai Közösség nevű formáció, amelynek 41 néhány vezetője jön el. Ebben nem csak uniós tagállamok vannak. Majd rá egy nappal pedig az azon 27 ország vezetői tanácskoznak Budapesten, akik tagjai az Európai Uniónak - fogalmazott Orbán Viktor.

Az Európai Politikai Közösség találkozójának szellemi tartalmát illetően is házigazdák leszünk, és a csúcs témája az európai gazdaság versenyképessége lesz. A találkozó pikantériáját adja, hogy két nappal leszünk az Egyesült Államok elnökválasztása után, ami könnyen teremthet teljesen új helyzetet a világpolitikában - hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor a gazdasági versenyképességgel kapcsolatban elmondta, a szovjet rendszer bukása után a kapitalizmus meg a szocializmus közül végül is kapitalisták kerültek ki győztesként, a szocialisták pedig veszítettek. Emiatt át kellett venni a piacgazdaságnak, érzékenyebb kifejezéssel élve a kapitalizmusnak azokat a intézményeit és módszereit, amitől ők sikeresek.

„Ezt nagyjából el is végeztük valamikor ott az 1990-es kétezres évek környékén. Tehát aránylag egyszerű volt a helyzet" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök azonban kiemelte, most más a helyzet. „Ma a nyugati világ veszít a versenyképességéből, és nem tudjuk, a nálunk most sikeresebbnek tűnő keleti gazdasági módszereket átvenni Magyarországon, mert egész egyszerűen a keleti világok civilizációban, kulturálisan lemásolhatatlanok."

A kormányfő Kínával példálózott, amely gazdasága hiába sikeres, ha valaki azt gondolja, hogy a magyarokat lehet a kínai gazdaság módjára sikeresen megszervezni, akkor téved, mert mi nagyon másfajta emberek vagyunk.

.

„Ahogy Macron elnök úr mondta, mi is kihalunk az európai gazdasággal együtt, vagy ahogy Draghi elnök úr mondja, a keleti modell kulturálisan nekünk európaiaknak nem alkalmazható" - mondta a kormányfő.

A miniszterelnök szerint egyetlen megoldás van, hogy ne essünk bele egy gazsasági szakadékba: „össze kell állítani a világban ismert példákból azt a gazdasági modellt, ami a magyarok testre szabható, ami a magyarok kultúrájával összeegyeztethető, amiben a magyarok jól érzik magukat, amiben tudnak teljesíteni, ahol elő tudják hívni a saját maguk tehetségét."

A kormányfő szerint mindent, ami jó nyugatról és keletről, át kell venni ami pedig nem működőképes, abból semmit nem szabad átvenni.

„Nem jó nekünk, az egyszerűség kedvéért ezt a gondolkodásmódot is politikát írjuk le úgy, hogy gazdasági semlegesség, vagyis Magyarországnak a saját útját kell járni" - hangsúlyozta a miniszterelnök.

A hidegháborús logika megjelent a gazdaságban is a miniszterelnök szerint. A hidegháború rossz ötlet, de sokan reflex szerűen így reagálnak az orosz-ukrán háborúra, csak ezúttal a gazdaságban is blokkok jelentek meg - tette hozzá a kormányfő.

A Nyugat az orosz-ukrán háborút nem tudja befejezni, ezért a gazdaságban is háborúzni akarnak, ezért nehéz felmérni, mi a magyar mozgástér - mondta.

A nyugati országok, amelyek a második világháború óta - Németország kivételével - nem veszettetek háborút, most benne vannak egy háborúban, amit nem tudnak megnyerni a miniszterelnök szerint.

Nekünk sikerült kimaradni az orosz ukrán háborúból, akkor az elhibázott, háborús logikára épülő rossz gazdaságpolitikából is - Orbán Viktor szerint.

Hozzátette, a kevésbé tehetséges (országok) kihullanak, ezért „jónak kell lenni a politika lezárt hátsó szobáiban zajló, nehéz tárgyalásokon, de a magyarok sosem álltak rosszul ebből a szempontból.

Nincs okunk semmilyen kisebbrendűségi érzésre, mert helyt szoktunk állni ezekben a bonyolult hatalmi tárgyalásokban is" - hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ezt mutatja az ország állapota is, hiszen mégis csak kimaradtunk a háborúból. Kiemelte, hogy még az új NATO-főtitkárral (Mark Rutte volt holland kormányfő - a szerk.) is sikerült kitárgyalni, pedig nem volt egyszerű. Magyarország írásos garanciát kapott arra, hogy az új NATO-főtitkár időszakában sem kell részt vennünk az ukrajnai háborúban.

„Mégis csak kitárgyaltuk, hogy miközben az egész Európai Unió elzárkózik az Oroszországból érkező energiaforrásoktól, Magyarország mégis csak vásárolhat gázt, meg olajat, sőt kiharcoltuk - a szlovákokkal és a csehekkel közösen -, hogy ők is megtehessék ugyanezt" - sorolta.

Orbán Viktor úgy vélte: „nem érdemes abból a kishitű feltételezésből kiindulni, hogy a nagyok úgy is le fognak bennünket nyomni. Nem így van. Magyarországnak joga van ahhoz, hogy saját gazdaságpolitikát folytasson, és ha van ilyen jogunk, akkor csak képesség, bátorság, ügyesség kérdése, hogy éljünk is ezzel" - fogalmazott.

Az kényelmesebb lenne a brüsszelieknek, ha az a kavics, amit mi, magyarok jelentünk, nem lenne a cipőjükben - szögezte le Orbán Viktor, aki szerint Brüsszelben nem is titkos összeesküvést tervezett Magyarország ellen, hanem olyat, amit a televízión keresztül mindenki láthatott két hete az Európai Parlamentben: azt mondták, hogy vége van, miniszterelnök úr, az ön kormányzásának vége, mi az új, leendő kormányfőt támogatjuk.

Orbán Viktor szerint ugyanez történt Lengyelországban is.

A lengyelek is a saját útjukat járták, önálló migrációs és genderpolitikát folytattak, az Európai Néppárt pedig nyíltan szembe szegült velük és kijelentette, hogy a konzervatív lengyel kormányt le kell váltani.

Brüsszelnek bábkormányokra van szüksége. Olyanokra, amelyekre erős befolyásuk van és utasítást tudnak nekik adni. De tőlünk, magyaroktól viszont az várható el, hogy ellenállunk egy ilyen nyomásnak - mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy ez nem egyszerűen hatalmi kérdés.

Brüsszelnek ugyanis komoly vitái vannak Magyarországgal a gazdaságpolitikáról. Az elmúlt időszak brüsszeli követelései Magyarországgal szemben kifejezetten gazdasági természetűek. Az egyik ilyen az adó kérdése. Brüsszel ugyanis az alacsony magyar SZJA helyett magasabb adót szeretne, ahogy azt is, hogy vonjuk vissza a multikra kivetett adókat is, emellett folyamatosan támadják a rezsicsökkentést, a nyugdíjreformot és az agrártámogatásokat is.

Tehát ha enged a magyar kormány Brüsszelnek, ezeket a programokat hajtaná végre.