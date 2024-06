Orbán Viktor: ha csak ráfújnánk az ellenfeleinkre, Brüsszelig repülnének - de nem tesszük

Meg kell akadályozni, hogy Európa háborúba, a saját vesztébe rohanjon - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a békemeneten, a Margitszigeten. A kormányfő hangsúlyozta: Brüsszelben a magunk fajta emberekre van szükség akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek a szeretet és az összetartozás erejében. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem fog hadba lépni.

Üdvözletünket küldjük és a Jóisten áldását kérjük a kárpátaljai magyarokra - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a szombaton megrendezett tizedik békemenet végállomásán, a Margit-szigeten tartott beszédében.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kárpátaljai magyarok két éve a háború szörnyűségeinek árnyékában, jogaiktól megfosztva, kiszolgáltatottan várják a háború végét.

„Kitartást kívánunk, veletek vagyunk, gondolunk rátok, és biztatunk benneteket: nincs már messze a nap, amikor sorsotok jobbra fordul" - mondta.

A miniszterelnök üdvözletét tolmácsolta Robert Ficónak, Szlovákia békepárti miniszterelnökének is.

Robert Ficót azért lőtték le, mert a béke pártján áll. Kis híján az életét adta a békéért, de kemény fából faragták. Nem az a fajta, aki hagyja magát kiiktatni. Vissza fog térni közénk, és Szlovákia Magyarországgal együtt küzd tovább a békéért - mondta Orbán Viktor.

Két év után jó újra látni egymást. Legutóbb is egy választási hadjárat tetőpontján találkoztunk, és micsoda győzelmet arattunk, barátaim! - utalt vissza a legutóbbi békemenet évére, 2022-re.

Az volt a legnagyobb győzelem, és a valaha volt legnagyobb vereség, amit a baloldal egyesített csapataira mértünk. „Mekkora volt az arcuk! Úgy bömböltek, mint egy oroszlán - aztán kiderült, hogy papírmaséból vannak a karmaik. A baloldal egy papírtigris volt, akik üstökösnek mutatták magukat, de aztán beleálltak a földbe - idézte fel a miniszterelnök.

A Fidesz-KDNP győzelme minden európai főváros politikai tőzsdéjén felhúzta Magyarország részvényeinek árfolyamát - fogalmazott -, de hiába akarnak belőle vásárolni, nem eladó. És éppen azért ilyen értékes, mert nem eladó. Nem eladó se Brüsszelnek, se Washingtonnak, se Soros Györgynek! - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Európai választás előtt állunk, és még sohasem gyűlt össze, ilyen óriási tömeg, mint most.

Ha csak ráfújnánk az ellenfeleinkre, Brüsszelig repülnének, de nem tesszük, mert Brüsszelben van már épp elég háborúpárti politikus - fogalmazott.

Inkább a mi jelöltjeinket küldjük. Élükön Deutsch Tamással, hogy foglalják el Brüsszelt. Éppen a magunk fajta emberekre van szükség, akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek a szeretet és az összetartozás erejében - emelte ki Orbán Viktor.

Majd rámutatott, hogy Szent Margit szigetére jött a békemenet, mert ez itt a béke szigete. Szent Margit békét hozott a magyaroknak, amikor a tatárok feldúlták a hazánkat, és már csak az ima segített. A király a békéért cserébe Isten szolgálatába ajánlotta a lányát. Úgy is lett. A tatárok kitakarodtak. Eljött a béke. Szent Margit pedig ide vonult be a kolostorba.

Felidézte, Margit előtt a nyulak szigetének hívták ezt a helyet, de ma nem vagyunk kíváncsiak a nyulakra. Nyusziknak itt nincs helye.

„Mert most egy nagy és bátor tettre van szükségünk" - tette hozzá Orbán Viktor miniszterelnök.

„Meg kell nyernünk és úgy kell megnyernünk az európai választást, hogy a brüsszeli bürokraták ijedtükben megnyissák előttünk a város kapuit és sietősen távozzanak az irodájukból

- mondta a miniszterelnök, aki hozzátette:

„Mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó hadserege."

Orbán Viktor miniszterelnök beszédében hangsúlyozta: Még egy hét szívós munka, a legendás fideszes hajrá és letoljuk az ellenfelet az pályáról.

Óriási gólhelyzetben vagyunk. De amilyen egyszerű, olyan könnyen el is lehet hibázni. Ha elbízzuk magunkat, lezserkedünk, el is bukhatjuk. A kormányzati tapasztalat előny, de kampányban a rutin méreg, a rutin öl. A kényelmes ember nem feszül meg a pályán a győzelemért. A jó kampányhoz közös akarat, a sikereshez szív, a győztes választáshoz szenvedély kell. Papírforma győzelem nem létezik. A leggyorsabb sportautó sem győzhet, ha nincs benne üzemanyag. A jobboldal üzemanyaga a szenvedély és ma azért vagyunk itt, hogy feltankoljunk - mondta.

Minden csepp energiára szükségünk van és lesz, mert a feladat, ami előttünk áll, olyan nagy, mint amilyet soha nem láttunk.

Meg kell akadályozni, hogy Európa háborúba, a saját vesztébe rohanjon.

Nem kevesebbre vállalkozunk, minthogy ezt a szerelvényt megállítsuk. Meg kell húzni a vészféket, hogy aki ki akar szállni, kiszállhasson a háborúból. A magyar kormány tudja, hogyan kell kimaradni a végzetes dolgokból - emlékeztetett a miniszterelnök.

Orbán Viktor rámutatott, hogy „a nemzetek önfeladása felé robogó migrációpárti szerelvényről lekapcsoltuk a magyarok kocsiját". Stop migráció! - tette hozzá.

Majd úgy folytatta, hogy a magyar gyermekeket is kimentettük a veszélyes és visszataszító genderaktivisták kezei közül közül: „Stop gender!" - hangsúlyozta.

De azt is hozzátette, hogy a magyar kormány azt sem fogja hagyni, „a gyermekeinket és unokáinkat" a háborúba küldjék: „No war!" - jelentette ki.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: hogy Brüsszelben is megértsék: No migration!, No gender! No war! - ez a magyar kormány álláspontja.

A kormányfő emlékeztetett: „mi vagyunk az egyetlen békepárti kormány az unióban". Mint mondta, a Vatikán is a béke oldalán áll, azonban „egy olyan királyságot képvisel, amely nem e világból való, és a hitehagyott Európában ez önmagában nem elég, hogy megállítsa a háborúpárti szerelvény száguldását".

Kell a béke melletti erők súlya és befolyása - tette hozzá. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy éppen ezért, hogy minden, a Fidesz-KDNP-re leadott szavazat kettőt ér: „növeli az európai békepártiak súlyát és megerősíti a háborúból kimaradó Magyarország döntését" - emelte ki.

A kormányfő úgy fogalmazott: „a Fidesz-KDNP-re leadott szavazhat életet ment". A kormányfő kiemelte, hogy csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a választók megerősítik a kormányt.

„Más politikai erő ezt nem tudja megcsinálni, mi pedig a nép nélkül nem tudunk ekkora túlerővel szemben talpon maradni" - fogalmazott, majd hozzátette: ez akkor sikerülhet, ha a magyar kormány aratja Európában az uniós választások legnagyobb győzelmét.

Ha a baloldal győz, akkor csak idő kérdése, és a háború utolér bennünket.

A háborúpártiak kívül helyezték magukat a józan ész határain. Megrészegülten le akarják győzni Oroszországot, ahogy azt megpróbálták az I. és a II. világháborúban. Sőt, készen állnak összeütközni az egész Kelettel - mutatott rá a miniszterelnök.

Azt gondolják, hogy ebben a háborúban győzni fognak. De a háborús mámor olyan, mint a drog: akik a rabjai, semmiért sem tartják felelősnek magukat. Nem hallgatnak meg senkit, átlépnek rajtad. Nem éreznek lelkiismeret-furdalást. Nem vagyunk nekik fontosak sem, te sem az életed, sem a jövőd, amelyért mindennap megdolgozol.

„Nem lehet meggyőzni őket, és ezért nekünk nem is meggyőzni, hanem legyőzni kell őket" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Ezután a június 9-i európai parlamenti (EP-) választásokra kitérve azt mondta: az Európai Unió alapító atyáinak igaza volt, Európa nem bír ki még egy háborút. Ezért hozták létre az Európai Uniót. Az I. világháború előtt Európa volt a világ ura; de a II. világháború után már nem maradt ura önmagának sem - fogalmazott a kormányfő.

Európát idegen birodalmak szállták meg nyugaton és keleten. Most másodhegedűsök vagyunk. Jelen állás szerint egy újabb háború után Európa ott sem lesz a világ ritmusát adó zenekarban - ha lesz egyáltalán zenekar! - fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte, a háborúban semmit nem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk.

Felidézte: eddig is akaratunk ellenére rángattak háborúba minket, így lenne most 2024-ben is.

Orbán Viktor emlékeztetett, az első világháborúban elvesztettük az ország kétharmadát, idegen földön megsemmisült az ütőképes magyar haderő, nem maradt, aki megvédte volna a hazát, a földet, az asszonyokat és a gyermekeket.

A második világháborúban, mi magyarok 1,5 millió életet vesztettünk, és velük leendő gyermekeiket és unokáikat.

„És most megint azt várják tőlünk, hogy részt vegyünk egy újabb háborúban. Lassan mondom. Hogy Brüsszelben is megértsék, nem fogunk hadba lépni. Harmadjára már nem indulunk meg kelet felé, nem megyünk újra az orosz frontra, voltunk már ott, nincs ott semmi keresnivalónk" - szögezte le Orbán Viktor.

Nem áll jól a magyar fiataloknak, hogy a háborús spekulánsok betegekre keressék magukat - szögezte le a miniszterelnök, aki hozzátette: „Mi nemet mondunk arra a haditervre, amelyet a pénz, az Ukrajnában megszerezhető vagyon és a nagyhatalmak érdekében gondoltak ki."

A miniszterelnök emlékeztetett: Soros György már 30 éve megírta a maga felforgató könyvét, amely szerint Oroszországot nyugati technikával és kelet-európai élő erő bevetésével lehet legyőzni. Az odaveszett embereket pedig lehet migránsokkal pótolni.

A kormányfő kijelentette:

A magyar baloldal Soros György zsoldjában áll, ő pénzeli a médiájukat, az ő embereivel vannak tele a listáik.

Aki ott nem lép egyszerre, nem kap dollárt estére - fogalmazott. A baloldal a saját békepárti szavazóit is elárulja. A jobboldalnak esze ágában sincs engedelmeskedni a Soros-terv brüsszeli tábornokainak.

Sokat vállaltak és semmit sem teljesítettek. Virágzó mezőgazdaság helyett a világ legnagyobb gazdatüntetését hozták össze. Azt mondták megállítják a migránsokat, mégis meghívót küldtek. Azt ígérték, a szankciókkal megelőzik a háborút, de a helyzet ma még rémisztőbb. Elég abból, hogy Sorosnak kibicelnek.

Nem először állunk szemben fenyegető túlerővel. A csatákat nem térben, hanem időben kell nyerni, mert aki időt nyer, az békét nyer. A honfoglalás óta számos háborút kellett túlélünk és még mindig itt vagyunk, még mindig mi vagyunk itt - hangsúlyozta. A világháborúk mögött a gonosz áll, eljött az ördögűzés ideje. Vagy mi győzünk, vagy ők. Mutassuk meg Soroséknak, hol lakik a magyarok istene.

A békéről való lemondás, az Ukrajnáért vállalt halált jelenti. Nem akarunk magyar vért adni Ukrajnáért, nem megyünk háborúba és nem fogunk másokért idegen földön meghalni.

Gazdasági válság, nyersanyaghiány, válságok, hamis próféták, merényletek és baljós árnyak körülöttünk: így szokott kezdődni a háború - mutatott rá a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy ilyen választást még nem láttunk, hogy a szomszédunkban közben fegyverek dörögnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a nagy-és dédszüleink megélték a háborút és ismerik annak a borzalmait. Mint mondta, a háború mindig másképp végződik, mint ahogyan a kezdetekben elgondolták.

„Ezért fekszenek európai fiatalok tömegsírokban, ezért nincs elég európai gyerek" - tette hozzá.

Orbán Viktor beszédében nyomatékosította, hogy a háború számos olyan végzetes következménnyel jár, amelyre az emberek nem gondolnak.

Tömegek halnak meg a harctéren, mások fogságba esnek, börtönbe kerülnek, megkínozzák őket, járványok alakulnak ki, otthon pedig síró anyák, feleségek és árvák maradnak.

„Ahova a háború beteszi a lábát, ott nincs menekvés. Nem tudsz kitérni, nem tudsz elbújni előle" - hangsúlyozta. A miniszterelnök ismét emlékeztetett: a háború egyetlen ellenszere a béke.

„Kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot, ez a mi küldetésünk" - fogalmazott.

Orbán Viktor kiemelte, hogy ha azt akarjuk, hogy a háború ne érjen utol, akkor most kell elejét venni.

„Ezt a békét nem lehet fegyverekkel kivívni. Ennek a háborúnak nincs megoldása a harcmezőn, ott csak halottak vannak és pusztulás"

- emlékeztetett. A kormányfő kiemelte, hogy azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésére van szükség.

„Előtte viszont meg kell nyerni a választást a jövő héten, és akkor egy hét múlva erősítést kapunk Európa minden országából, és létrehozhatunk Brüsszelben egy békepárti koalíciót" - fejtette ki.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amennyiben ősszel az amerikaiak egy békepárti elnököt választ, akkor az európai békepárti erőkkel létrejöhet egy Transzatlanti békekoalíció, ami a jövő évben már többségbe kerülhet az egész nyugati világban.

Orbán Viktor utalt arra, hogy az év elején még kisebbségben voltunk, az év végére viszont többségbe kerülhetünk az egész nyugati világban.

Végül egy bibliai hasonlattal zárta gondolatait, mely szerint a Jóisten hat nap alatt teremtette a világot, és a hetediken pihenést írt elő.

„De sajnos most mi a hetedik napon sem pihenhetünk meg" - mondta.

„Tövig kell nyomni a gázt, ami a csövön kifér! Csak akkor lesz győzelem, ha mind elmegyünk és mind szavazunk" - hangsúlyozta.

Csak a béke! Csak a Fidesz! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! - zárta beszédét a miniszterelnök.