Orbán Viktor: a háborús infláció letörésének legjobb eszköze a béke

Nagy esély van arra, hogy 2023 is bizonytalan lesz és szorongással teli, mert az várható, hogy az ukrán háború elhúzódik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, hozzátéve, hogy szerinte Magyarország ki fog tudni maradni ebből a konfliktusból.

A kormányfő szerint azonban az ezzel járó infláció minket is érinteni fog. Részben a háború hajtja fel az árakat, a további áremelkedést pedig a bevezetett szankciók okozzák - mondta a miniszterelnök. Ezért döntött úgy a kormány, hogy két országvédelmi programot kell elindítani. Ennek egyik eleme a Fidesz kormányok által eddig elért eredmények megvédése, ezek közé tartozik a nyugdíj árszínvonalának megvédése, a családok megvédése és a rezsicsökkentés megvédése.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a rezsicsökkentés továbbra is kiterjed majd arra a mintegy százezer kisvállalkozásra is, akiknek szintén szükségük van az alacsonyabb energiaárakra.

A gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszterek szerint az árstopok 5-6 százalékkal csökkentik az infláció mértékét.

Hangsúlyozta: a háborús infláció letörésének legjobb megoldása a béke, a békét kellene finanszírozni, nem a háborút.

A baloldal elfogadta volna az olajembargót is

Az olajembargó alól sikerült mentességet kapnia hazánknak, azonban a napokban sajtóhírek szerint büntetővámot szabna ki az unió az orosz olajra.

A miniszterelnök azonban úgy látja, hogy ez csak „kacsa". Orbán Viktor szerint ez nem valósulhat meg, hiszen egy meghozott döntést nem fognak megmásítani utólag.

- Most a feladat, hogy az orosz olajat ki tudjuk váltani mással, ez a feladat nem lesz könnyű - mondta a miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, hogy a magyar baloldal eltörölte volna az árstopokat és elfogadta volna az olajembargót is, ezzel pedig a mostaninál jóval több lenne az infláció mértéke.

Az extraprofitadóról is beszélt a kormányfő, aki elmondta, hogy ha olyan egyszerű lenne ezt az adót áthárítani az emberekre, akkor nem tiltakoznának ellene ezek a cégek.

- Arra figyelni fogunk, hogy ne háríthassák át az emberekre ez érintett cégek - mondta. A kormányülésen arról döntöttek, hogy az extraprofit kétharmada kerül a rezsivédelmi és honvédelmi alapba, a cégek az extraprofitjuk egyharmadát megtarthatják.

A nagy szennyező vállalatoknak kell fizetniük

- Őrült gondolat, hogy ebben a helyzetben vezessünk be olyan adókat, amik a családokra extra terheket ró - reagált a miniszterelnök a napokban leszavazott klímaadóval kapcsolatban. Orbán Viktor szerint az Európai Parlamentben most az emberek oldalára álltak azzal, hogy leszavazták a klímaadót. A környezetvédelmi költségeket pedig a nagy szennyező vállalatoknak kell megfizetniük, és nem pedig a családoknak.