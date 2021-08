Októberig tarthat itthon a koronavírus-nyugalom

Szakemberek szerint októberben megérkezhet a koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországra. Már 27 ezren foglaltak időpontot a koronavírus elleni emlékeztető oltásra,nyolcezren már meg is kapták a harmadik dózist a vakcinából. Az oltás zavartalan mindenhol: a háziorvosoknál és az oltópontokon az első és második adagot is fel lehet venni az oltóanyagból. A 12 és 17 év közötti gyermekeket is várják a háziorvosok, illetve a kórházi oltópontok - hangzott el az M1-en.



Európában elsőként vehető fel a harmadik oltás Magyarországon. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az időpontfoglalóban az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint négy hónapja kapta meg.

Az egydózisú Janssen vakcina esetében az első oltástól számítják a négy hónapot.

Az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás felvétele. A vírus és annak mutánsai ellen nem a lezárások és a korlátozások jelentik a megoldást, hanem az oltás.

A kormányzati vakcinabeszerzéseknek köszönhetően van bőven vakcina az újabb oltásokhoz is. Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik oltás beadását.

Az Eeszt.gov.hu internetes oldalon egyszerűen, néhány kattintással tudnak időpontot foglalni, de a háziorvosok is beadják az újabb dózist.

Ehhez külön hozzájáruló nyilatkozat kell, amely megtalálható a Koronavirus.gov.hu oldalon. Kérik, hogy aki teheti, otthon nyomtassa ki és már kitöltve vigye magával a dokumentumot.

Az M1 Ma reggel című műsorában Szlávik János a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa elmondta, a szennyvízadatokból látszik, hogy még van néhány hetünk amíg jelentősebben megemelkedik az esetszám. Tehát még van idő, aki aki még nem tette, oltassa be magát.

„Egyértelmű, hogy a delta mutáns lesz a felelős a negyedik hullám berobbanásában. Hiszen sokkal könnyebben terjed, mint a korábbiak. Azonban úgy tűnik, a klinikai tünetekben nem nagyon különbözik a korábbiaktól "- magyarázta.

„Már az eredeti variánsoknál is úgy gondoltuk, hogy a nyájimmunitás eléréshez 70-80 százalék szükséges a lakosság átoltottságánál. A deltánál ez még több lehet, ami szinte egy elérhetetlen cél".

Ezáltal valamennyi országnak fel kell készülnie arra, hogy lesznek még esetek, és akár egy komolyabb hullám is kialakulhat, hiszen ezt a nyájimmunitást lehetetlen elérni - részletezte.

Hozzátette, „Magyarországnak azzal kell számolni a jelenlegi átoltottsággal, hogy a delta mutáns nem fog nagyobb gondot okozni, mint a harmadik hullám volt".