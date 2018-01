Nyíltan támadják hazánkat a kötelező kvóta elutasítása miatt

A támadások folytatódnak, mert az európai bevándorláspárti politikusok még az idén "tető alá akarják hozni a Soros-terv elfogadását" - mondta a kormánypárt szóvivője.

Puskás Imre (képünkön), a kormánypárt szóvivője szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatón példaként említette, hogy az Európai Bizottság beperelte Magyarországot az Európai Bíróság előtt a betelepítési kvóták miatt, Martin Schulz, az Európai Parlament korábbi szociáldemokrata elnöke, a német SPD vezetője pedig azzal támadta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy megtorpedózza a migránsok betelepítését.

Úgy vélte, az ilyen típusú támadások várhatóan folytatódni fognak, mivel az európai bevándorláspárti politikusok még az idén "tető alá akarják hozni a Soros-terv elfogadását", ami egyebek mellett tartalmazná a felső korlát nélküli, kötelező betelepítési mechanizmus bevezetését.

A szóvivő emlékeztetett, "Soros-szervezetek" a jövő héten az Európai Parlamentben készülnek támadást intézni Magyarországgal szemben, "a Magyarországot elítélő Soros-jelentés" felelőse, Judith Sargentini pedig Budapestre látogat.

A politikus ugyanakkor Martin Schulz és más bevándorláspárti politikusok figyelmét arra hívta fel, hogy a migráció Európába hozta a bűnözést és a terrorizmust, továbbá az európai társadalmak mindennapjaiba beköltözött a biztonság miatti aggodalom.

Kutatási eredmények igazolják ugyanis, hogy miért lépnek ki aggodalommal az utcára már a németországi kisvárosok lakói is - mondta, majd kifejtette, Németországban 2014-ig folyamatosan csökkent a bűnözés, a migrációs hullám megérkezésével, 2015-től azonban ez a tendencia megfordult és 10 százalékkal nőtt a bűnözés, amiben döntő szerepet játszottak a migránsok - tette hozzá.



Puskás Imre aláhúzta, 100 németországi erőszakos bűncselekményből 93-at migránsok követnek el. Ebből is látszik, hogy az a bevándorláspárti politika, amelyet Martin Schulz is folytat, valójában az európai emberekkel nem szolidáris - hangsúlyozta, majd elmondta, miközben ezek a politikusok szolidaritásról beszélnek, nem támogatják, hogy Magyarország megvédje a schengeni határokat, sőt még azt az illegális bevándorlót is védelmükbe vették, aki rendőrök ellen vezényelt támadást a magyar határon.

Véleménye szerint a bevándorláspárti politikusok ehelyett még az idén bevezetnék a kötelező kvótát, továbbá a "Soros-terv" más intézkedéseit is, így például a családegyesítés-könnyítés és a "Soros-szervezetek" bevonását ebbe az európai emberek biztonságát fenyegető folyamatba.

A Fidesz ezért azt kéri a kormánytól, hogy tegyen meg mindent Magyarország védelme és biztonsága érdekében - mondta, hozzátéve, a magyar emberek kinyilvánították akaratukat, vagyis azt, hogy nem szeretnék, ha Magyarország "bevándorlóországgá" válna, továbbá nem akarnak kötelező kvótát és a "Soros-terv" más pontjait sem - mondta