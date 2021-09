Nemzeti konzultáció: milliókat segítő döntések születnek

A nemzeti konzultáció eredményei alapján olyan döntések születnek majd, amelyek nagy és érezhető segítséget jelentenek több millió embernek. A kormány ezeket a döntéseket már előkészítette és hamarosan meg is hozza - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Dömötör Csaba azt mondta: az adók csökkentésén és a családok támogatásán alapuló kormányzati politikának erős támogatottsága van a nemzeti konzultáció eredményei alapján. Egyetértés van abban, hogy a koronavírus-járvány után nem tér vissza a rendes kerékvágásba az élet, ezért egyszerre kell védeni a munkahelyeket, támogatni a családokat, fenntartani a biztonságot. Emellett biztosítani kell, hogy az ország jövőjéről szóló legfontosabb döntéseket "mi magunk hozzuk, ne pedig mások".



A konzultáció azt is megerősítette, hogy a járvány utáni gazdasági növekedésből minden generációnak és társadalmi csoportnak részesülnie kell - tette hozzá.



Hozzáfűzte: először a hitelmoratóriumról várható bejelentés és bár a bankok nem szeretnék, ha azt meghosszabbítanák, a kormánynak a konzultáció eredményei az irányadók.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítésének is megvan a társadalmi támogatottsága, ezért már csak az 5,5 százalékos gazdasági növekedést kell elérni, ami a mostani adatok alapján megvalósul majd. Az adóvisszatérítés átlagosan több százezer forint pluszpénzt jelenthet a szülőknek - tette hozzá.



Kiemelte: 98 százalékos az egyetértés abban is, hogy a családtámogatásoknak és a munkát terhelő adóknak alkotmányos védelmet kell biztosítani. Dömötör Csaba szerint ez azért van, mert az emberek azt tapasztalták, hogy a korábbi kormányok a válságban először a családtámogatásokhoz és a nyugdíjakhoz nyúltak. Ezzel szemben a jelenlegi kormány úgy jött ki a gazdasági nehézségekből, hogy nem hozott megszorító intézkedéseket és emellett a korábbi foglalkoztatottsági szint is megmaradt, sőt újabb rekordot döntött - hangsúlyozta.



Azt mondta: elsöprő az egyetértés abban is, hogy a minimálbért 200 ezer forintra kell emelni. Ha ez megvalósulna, a jelenlegi kormány idején háromszorosára nőne a minimálbér összege és más bérsávokra is serkentő hatással lenne - fűzte hozzá.



Az államtitkár beszélt arról is: sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a nemzetközi szervezetek is belássák, a magyar gazdaságpolitika eredményes. A kormány úgy csökkentette harmadára a munkanélküliséget, hogy közben a gazdaság talpazata stabil maradt - emelte ki.



Szerinte a magyar közélet egyik fontos választóvonala az adókról szóló vita. Míg a kormány folyamatosan csökkentette az adókat - kétkulcsos helyett egykulcsos, 15 százalékos jövedelemadót vezetett be, 9 százalékra csökkentette a társasági adót és a felére a munkát terhelő adókat -, addig az ellenzéki pártok emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, valamint bevezetnék a vagyonadót is.



Dömötör Csaba kitért arra is: a kormány nem szeretné, ha politikai aktivista csoportoknak beleszólása lenne abba, hogy neveljék a magyarok a gyermekeiket. Ezt csak a magyar szülőknek van joguk eldönteni - jelentette ki, hozzátéve: az Európai Uniónak erre nem terjed ki a hatásköre, mégis összekeverik ezt az ügyet például a Magyarországnak járó uniós források kérdésével.



Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy a konzultáció ebben a kérdésben is megerősítette a kormányzati álláspontot, de - mint mondta - a jövőben népszavazást is indítanak majd róla.



A nemzeti konzultációs kérdőívet 1 millió 423 ezren töltötték ki.