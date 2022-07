Németh Szilárd: a legfontosabb a rezsicsökkentés megőrzése

A magyar kormány számára továbbra is a legfontosabb a rezsicsökkentés megőrzése - szögezte le a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Németh Szilárd felhívta a figyelmet arra, hogy az elhúzódó háborús válsághelyzet, az elszabadult infláció, a megszakadó ellátási láncok és az Európát sújtó "brutális" energiaválság közepette kell megőriznie a magyar kormánynak a rezsicsökkentést.



Az áram- és a gázfogyasztás tekintetében viszont tenniük kellett egy lépést, de itt is - mint kiemelte - fennmarad a rezsicsökkentett ár. A villanyért 2523 kilowattóra éves fogyasztásig 1 kilowatt/óra áramot 36 forintért kapnak a magyar emberek. E fölött 70 forint 10 fillér az áramfogyasztás ára - ismertette az árakat a kormánybiztos, megjegyezve: ha a baloldal által javasolt piaci mechanizmus lenne érvényes, akkor 268 forint felett lenne az áram ára.



A kormánybiztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a csökkentett árat azért tudják biztosítani, mert működik a Paksi Atomerőmű, amely nagyon olcsón és biztonságosan biztosítja a villamos energiát a magyar lakosság számára. Ha pedig már Paks-2 is meglenne, még kedvezőbb áron lehetne biztosítani az áramot a magyar emberek számára - emelte ki.



A gázfogyasztás tekintetében viszont - mint Németh Szilárd elmondta - nem tudtak ekkora kedvezményt tartani, de itt is megőrizték a rezsicsökkentést. Itt az átlagfogyasztásig 102 forint a köbméterenkénti ár. Az átlagfogyasztás felett 747 forint a gáz köbméterenkénti ára, miközben a valós, piaci ár 1020 forint lenne köbméterenként.



Németh Szilárd azt mondta: a magyar gáztározók feltöltöttsége meghaladja az európai átlagot és a magyar kormány - köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is - azon dolgozik, hogy a magyar lakosság energiaellátása biztosított legyen.