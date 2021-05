Nemcsak a naptár, hanem az időjárás alapján is elkezdődik a nyár a hét vége felé

Fokozatosan melegszik az idő a nyár első napjaiban, a hét második felében már többfelé várhatók 25 Celsius-fok körüli értékek. Ugyanakkor továbbra is várható, hogy a sok napsütést záporok, zivatarok zavarják meg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn, a tavasz utolsó napján a vastagabb felhőzet és az éjjeli gyenge csapadék csak lassan vonul el a déli és keleti tájakról. Eközben az ország többi részén gomolyfelhők-képződnek, és a déli óráktól - nagyobb számban a Dunántúl keleti részén, illetve a Duna-Tisza közén - záporok, zivatarok alakulnak ki. A zivatarokat apró szemű jég, intenzív csapadék és szélerősödés kísérheti. A szél megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon időnként megerősödik. A leghidegebb órákban 5-11 fok lesz. Napközben általában 18-22 fokig melegszik a levegő, de a felhősebb részeken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.



Kedden, június elsején néhány órára kisüt a nap és legfeljebb néhol fordulhat elő zápor. Sok helyen élénk, néhol erős lesz a légmozgás. A hajnali órákban 4-10 fok várható, délutánra 18 és 22 fok közé melegszik fel a levegő.



Szerdán legalább néhány órára mindenütt kisüt a nap. Néhol fordulhat elő záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között valószínű.



Csütörtökön csak egy-egy futózápor zavarhatja meg a többórás napsütést. A minimumhőmérséklet 6-12, a maximumhőmérséklet 20 és 25 fok között várható.



Pénteken is sok lesz a napsütés, de ekkor is kialakulhat helyenként zápor, zivatar. Csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A legalacsonyabb hőmérséklet 7-14, a legmagasabb hőmérséklet 21-26 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap többórás napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. Zivatar környezetében a szél is megerősödhet. Szombaton a leghidegebb órákban 10-15 fok lesz, délutánra 22-27 fokig melegszik a levegő. Vasárnap a hajnali 11-16 fokról napközben 22-27 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.