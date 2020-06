Napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma

Az aktív fertőzöttek száma napról napra csökken, de a vírus még "közöttünk van" - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, noha a járvány megnyugvó szakaszában van az ország, mégis tíz körüli pozitív esetet fedeznek fel naponta egy-egy eset kontakt szűrésekor. Ezért szükséges a hatóság állandó figyelme, a lakosság részéről pedig a higiéniai szabályok betartása.



Szerdán 12-vel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma és ketten haltak meg a járvánnyal összefüggésben. A járvány kezdetétől igazoltan 4039-en fertőződtek meg, 2391-en gyógyultak meg, 533-an hunytak el. Az aktív fertőzöttek 1095-en vannak, kórházban 321 embert ápolnak, közülük 19-en szorulnak lélegeztetésre. Százezer lakosra 41 megbetegedés és öt halálozás jut, ez nem változott az elmúlt napokban - ismertette.



Müller Cecília szólt arról, hogy a laborvizsgálatok ugyanolyan kapacitással folynak, mint korábban, csak a pozitív minták száma lett kevesebb. Jelezte: eddig 222 247 vizsgálatot végeztek el, és a munka folytatódik, mert "követni kell a vírus útját, a halmozódásokat, fenn kell tartani a járványügyi éberséget".



Az országos tisztifőorvos említést tett a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzéséről, amely szerint január-áprilisban nem volt többlethalálozás Magyarországon, ami szerinte a koronavírus-járvány ellen hozott korlátozó intézkedéseknek köszönhető. Az adatok szerint ebben az időszakban 45 015-en haltak meg, ami 6,4 százalékkal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest. Becslések szerint Európában a lakosság együttműködésével 3 millió ember életét mentették meg a hatósági korlátozó intézkedések és szakmai iránymutatások - fűzte hozzá.



Müller Cecília kérdésre válaszolva közölte, hogy bár az aktív esetek száma csökken, a járvány még nem ért véget, mert két összefüggő eset is járványnak tekinthető. A szakember a könyvtárak újranyitásáról megjegyezte, hogy a fenntartóknak a "szokásos takarításról" kell gondoskodniuk.



A mellékhelyiségek, bútorok fertőtlenítése igen, de a könyveké nem szükséges, portalanításuk azonban ajánlott, mert a porban bármilyen kórokozó megtelepedhet - mondta.



Az országos tisztifőorvos azt is mondta, hogy az idősklubokat csak egészséges emberek látogassák, és nekik is be kell tartaniuk a higiéniára, a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.



Müller Cecília az ital-, étel- és jegykiadó automaták működtetőinek figyelmét felhívta a berendezések fertőtlenítésére, a használóknak pedig azt javasolta, hogy kesztyű vagy papír zsebkendő használatával kerüljék a kezük és az automaták közti közvetlen kontaktust, illetve használat után fertőtlenítsék a kezüket.