Napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be

Egyre több a koronavírus miatti mintavételi megrendelés, ezért napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be országszerte - nyilatkozta az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetőjen a közmédiának.

Győrfi Pál kiemelte: az elmúlt napokban jelentősen megnőtt a mentőszolgálathoz beérkező koronavírus miatti mintavételi megrendelések száma. A kezdeti néhány száz feladat után az elmúlt hetekben már napi több mint 5 ezer ilyen igénylés futott be az Országos Mentőszolgálathoz, most pedig egyes napokon a mintavételi feladatok száma meghaladja a 12 ezret is.



Annak érdekében, hogy minden mintavételi megrendelést gyorsan tudjanak teljesíteni, a Belügyminisztérium (BM) közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be országszerte.

Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki. A képzés kiterjed a védőeszközök használatára, a beavatkozás szakmai protokolljára, a fertőtlenítésre és a szükséges adminisztrációra is.



Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője hangsúlyozta: eddig is mindent megtettek, hogy a mintavétel folyamatosan és gördülékenyen menjen. A BM közreműködésével beálló plusz 200 mintavételi egység értékes segítség, mert ez gyakorlatilag megduplázza a kapacitásukat.



Így Győrfi Pál szerint nemcsak tarthatóak lesznek az eddigi rövid határidők, hanem lehet, hogy ezen még csökkenteni is tudnak.