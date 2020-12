Nálunk csökkent a legnagyobb mértékben az adóterhelés

Az OECD 37 országa közül Magyarországon volt a legnagyobb mértékű az adóteher-csökkentés tavaly, 1,7 százalékos - tájékoztatta az MTI-t Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.



Tállai András hozzátette, hogy a "Magyarország az OECD legnagyobb adócsökkentője", versenyelőnyt is jelentő cím a héten megjelent OECD Revenue Statistics című kiadványában szerepel. A kormány adócsökkentési politikája révén Magyarország az adócsökkentés mintaállamává vált - szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy nemcsak az OECD tanulmánya szerint elismerésre méltó a magyar eredmény, hanem az Európai Unió más tagállamaival összehasonlítva is.



Magyarországon volt a legnagyobb mértékű adóteher-csökkentés 2017-ben, a 2018-as mérsékléssel pedig ezüstérmes lett az ország. Magyarországnak köszönhető a tavalyi trendfordulás a nemzetközi adóterhelésben is, a 2008-as válság óta ugyanis 2019-ben fordult elő először, hogy az adóbevétel GDP-hez viszonyított aránya csökkent az OECD tagállamokban. Ez az arány korábban évről-évre folyamatosan nőtt, és csak tavaly fordult meg az adóemelkedési-trend - magyarázta az államtitkár. 2019-ben azért mérséklődött nemzetközi szinten átlagosan 0,1 százalékponttal az adóterhelés, mert Magyarország nagymértékű adócsökkentést hajtott végre - szögezte le Tállai András.

Magyarország a 2018-as 0,8 százalékpontos GDP-arányos adóbevétel-csökkenést 2019-re csaknem megduplázta, és tavaly az 1,7 százalékpontos csökkentéssel a legjobb eredményt érte el az OECD adómérséklési versenyében - mondta az államtitkár. Az OECD költségvetési bevételeket elemző kiadványának adatai szerint tavaly Magyarországon 35,8 százalékra csökkent az adóterhelés mértéke.Adóügyekben jelentős eredményeket értünk el - hangsúlyozta Tállai András, hozzátéve, hogy 2010 óta folyamatosan csökkennek a munkát, a vállalkozásokat és a családokat terhelő adók. Felidézte, hogy a társasági adó 9 százalékos mértéke a legalacsonyabb az Európai Unióban, a személyi jövedelemadó csekély - 15 százalékos - mértékével Magyarország bronzérmes, és 2017-től kezdetét vette a munkáltatói adó mérséklése is, amely 2016-ban még 27 százalék volt, jelenleg pedig már csak 15,5 százalék.Tállai András hangsúlyozta, hogy a kormány adócsökkentési politikája a koronavírus-válságban is folytatódik, csak eddig mintegy 400 milliárd forintnyi közteherről mondott le a vállalkozások és a lakosság javára az állam.