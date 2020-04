Nagy migrációs nyomást állt ki a magyar határzár

Az első negyedévben mintegy 9000 migránst észleltek a magyar-szerb, magyar-román és a magyar-horvát határszakaszon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek este az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György jelezte, a migrációra hatást gyakorol a koronavírus-járvány és a török-görög határon kialakult helyzet is.



Az olasz határon az első negyedévben jelentős növekedést tapasztaltak a migránsok számát illetően, de az elmúlt néhány hétben - a járvány miatt - ez megtorpant. Ugyanakkor - fűzte hozzá - a Soros György által támogatott civil szervezetek még egy ilyen helyzetben is hajókkal szállítják a migránsokat Líbia partjaitól Olaszországba.



Bakondi György szerint a járvány miatt van egyfajta visszaáramlás is, ami elsősorban az afgánokra és a pakisztániakra jellemző, a szír migránsokra kevésbé, hiszen ők nem akarják kockáztatni a menekült státuszukat Törökországban.



Megjegyezte, hogy nemcsak spontán visszaáramlásról van szó, hiszen az Európai Unió támogatásával - például Görögországban - jelentős anyagi támogatást kapnak azok, akik hajlandóak hazamenni.