Na, ez nagyon durva lesz: a napokban a 40 Celsius-fokot is megközelíti a forróság

A jövő héten fokozódik a hőség, néhol 40 fok közeli meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.





Hétfőn sok napsütés várható de főleg az Északi-középhegység térségében előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű, de a hidegre érzékeny részeken 11-14 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű.



Kedden is sok lesz a napsütés, de a nyugati és északi tájakon időszakosan több lehet a felhő, és azokon a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat. A hajnali 14-22 fokról, délután 32-37 fokig melegszik fel a levegő.



Szerdán a napsütés mellett a Dunántúl nyugati, délnyugati részein alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 15 és 23, a maximum 33 és 38 fok között valószínű.



Csütörtökön és pénteken napos idő várható. Az ország döntő részén nem valószínű csapadék, de néhány helyi zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökön a hajnali 15-23 fokról délutánra 33 és 38 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken hajnalban 16-24, délután 34-39 fok valószínű.



Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, nagyobb területen előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 16-24, délután 28-35 fok várható.



Vasárnap napos és felhős tájak, valamint időszakok egyaránt lehetnek. Ekkor is nagyobb területen van esély zápor, zivatar kialakulására. A minimumok 13 és 20, a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.