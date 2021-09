Mutatjuk, milyen lesz az idő a közelgő hétvégén

A hétvégén is sok lesz a napsütés, csak néhol várható csapadék. A csúcsértékek továbbra is 25 Celsius-fok körül alakulnak, többfelé 30 fok közeli értékeket is mérhetnek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken marad a napos idő, csak kevés fátyolfelhő lesz az égen. Csapadék nem várható. A Dunántúlon megélénkülhet a légmozgás, másutt jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 6 és 14 fok között alakul, de néhol hidegebb is lehet.

A nappali maximumok 24 és 28 fok között alakulnak.



Szombaton is sok lesz a napsütés. Csapadék általában nem valószínű, de a délutáni, esti órákban az Alpokaljára esetleg besodródhat egy-egy zápor, zivatar.

A minimumhőmérséklet többnyire 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti völgyekben, illetve a homokhátságokon hidegebb is lehet.

A csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között várható.



Vasárnap is több órára kisüt a nap, de főleg a nyugati, északnyugati megyékben erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és helyenként előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél is.

Hajnalban többnyire 8-15 fok lesz, de az északkeleti völgyekben, illetve a homokhátságokon hidegebb is lehet.

Napközben 24-29 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.