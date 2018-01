Munkaerőtartalékot jelentenek a nyugdíjasok és foglakozatottak

A közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok és a kisgyermekes anyák is jelentős munkaerőtartalékot jelentenek az elsődleges munkaerőpiac számára - mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.



A nyugdíjasok foglalkoztatásának bővítésére hozták létre a nyugdíjas szövetkezeteket, a kisgyermekes anyák számára pedig egyebek mellett a rugalmas munkaidőbeosztás bevezetése jelenti a megoldást - tette hozzá az államtitkár. Arról is beszámolt, hogy folytatódik a közfoglalkoztatottak versenyszférába jutását segítő program, amelyben 2016-ban 4400-an, tavaly pedig 4700-an igényeltek támogatást.



Cseresnyés Péter emlékeztetett, hogy az eddigi kormányzati foglalkoztatáspolitikai intézkedések három területre összpontosítanak: a képzésekre, a munkaerő mobilitásának fokozására és a foglalkoztatás bővítésére.



Közölte, az elmúlt időszakban a szakképzésben, a felnőttoktatásban és a felnőtt képzésben is jelentős változások történtek, mindezek azt szolgálták, hogy a képzések alkalmazkodjanak a piaci igényekhez. Az államtitkár megjegyezte, hogy a felnőttképzésben idén már lehetőség van rövid időtartamú, körülbelül 30 órás tanfolyamok, úgynevezett betanító képzések indítására, ezek csak a cégek igényeit veszik figyelembe. Példaként említette, ha a vállalat egy új gépet vásárol, akkor ennek a kezelését egy rövid ciklusú képzésben tanulhatják meg a dolgozók, így mindez lehetőséget teremt egy bizonyos munkakör gyors betöltésére.



A munkaerő mobilitását segítő intézkedések közül kiemelte, hogy több mint 30 ezer forinttal nő az albérleti támogatás összege, ugyanis idén a minimálbér 60 százalékára, 82 800 forintra emelkedett az az összeg, amivel a munkáltató havonta segítheti dolgozójának lakhatását. Továbbra is adómentes a dolgozók elhelyezése azokon a munkásszállókon, ahol egy lakóhelyiségben 1 dolgozót helyeznek el. Ezen felül pedig idén már másodszor írtak ki pályázatot önkormányzatok részére munkásszállók építésére, 5 milliárd forintos keretösszegből.



Cseresnyés Péter kiemelte: január 6-tól munkahelyteremtő beruházásokra, 5 milliárd forintos keretösszegben hirdetett pályázatot a kormány a mikro, kis és közepes vállalkozásoknak. A program vélhetően 3000 új munkahely létrejöttéhez járul majd hozzá.



Simon Attila, az NGM helyettes államtitkára felidézte, hogy 2010-ben a fiatalok munkanélkülisége nagyjából ugyanolyan szinte állt Magyarországon, mint Görögországban és Spanyolországban, 30 százalék körül. Ezzel szemben a legfrissebb adatok szerint Magyarországon a fiatalok munkanélküliségi rátája már 10,4 százalékra csökkent. Mindez az ifjúsági garanciarendszernek és a kiszámítható gazdaságpolitikának köszönhető - közölte. A helyettes államtitkár ismertette, hogy a 186 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett ifjúsági garanciarendszer, 2015-ben indult el és egészen 2021 októberéig tart. A program célja, hogy bértámogatással, képzésekkel segítse a 25 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését.



Simon Attila szólt arról is, hogy 2017. november végi adat szerint 50 ezer fiatal bértámogatással helyezkedett el, több mint 26 ezren pedig piacképes szakképzettség megszerzésére kaptak lehetőséget. Hangsúlyozta még a 2016. februárjában indult gyakornoki program jelentőségét is, ami a mikro, kis és közepes vállalkozásokat célozza, hogy frissen végzett, de gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező fiatal álláskeresőt vegyenek fel és mentorálják őket. A program keretösszege 30 milliárd forint, a vállalkozások 2,3 millió és 30 millió forint közti támogatást igényelhetnek. Már közel 1750 munkáltató részesült támogatásban, és 4100 olyan szakképzett fiatal van, akiket ezzel a programmal sikerült elhelyezni.

Képünk illusztráció.