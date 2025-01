Menczer Tamás: Megtalállak még. Boldog új évet, Kicsi!

Azt kívánom minden magyarnak, hogy lássanak át a szitán, vegyék észre, hogy Brüsszel Péter milyen ember, ezért leplezem le a hazugságait - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újévi videójában szerdán.

Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette:

a legnagyobb hazugsága az, hogy neki az emberek fontosak, a valóság az, hogy neki csak két ember fontos, önmaga és saját maga. Brüsszel Péterhez képest Gyurcsány Ferenc igazmondó juhász

- jegyezte meg.

Úgy folytatta, 2024 elején nagy ajándékot kapott a nemzet, egy embert, akit ma már számos néven ismerhetünk: Pszichopeti, Brüsszel Péter, a Kicsi, Vargáné.

Hősünk sértett ember volt, sokszor magyarázta, hogy itt mindenki buta, csak ő "helikopter", rá van szüksége a hazának. Saját feleségéről is elmondta, hogy alkalmatlan, nem az asszonyt kell pozícióba helyezni, hanem őt. A vágyott posztot és munkát azonban nem kapta meg, helyette több súlytalan, de jól fizetőt igen. A pénzt fel is vette, amíg lehetett. Amikor már nem lehetett, akkor kiborult. Se pénz se poszt, és jött a mesterterv.

Ő bizony lehallgatja, és felveszi saját feleségét - mondta a politikus, majd feltette a kérdést:

"vajon milyen beteg lélek kell ahhoz, hogy titokban felvedd azt, akivel évtizedeken keresztül együtt éltél, három gyermeket szült neked, vagy ahhoz, hogy megtámadd a saját családodat, a gyerekeid édesanyját?"

Azt mondta, "hősünk vitán felülállóan legundorítóbb tulajdonsága az, hogy azt bírta mondani, ő megvédte a feleségét. Védte a nadrágszíjjal is, akkor is, amikor az ajtóhoz lökte, vagy amikor késsel sétált fel-alá. Ilyen egy odaadó, önfeláldozó, igazi jellem. Kisebb gyerekeit úgy használja fel politikai célokra, úgy pakolja ki a képeket róluk, mintha nem lenne holnap. A gyerekek nem fontosak, csak a saját politikai céljai" - mondta a kommunikációs igazgató.

Közölte, ahogy a családja nem fontos számára, úgy a hazája sem. Webernek és von der Leyennek pont egy olyan ember kell, aki botrányról botrányra, hazugságról hazugságra bukdácsol, egy ilyen ember kiválóan irányítható, és bármire hajlandó.

A szereposztás világos: Weber tartja a mentelmi jogát, és támogatja Brüsszelből, cserébe hősünk mindent végrehajt.

Hozzáfűzte, azt hazudta, hogy megvédi Magyarországot, és ha egy pici szuverenitásról lemondunk, az igazán nem nagy ügy.

Az igazság ezzel szemben az, hogy ezüst tálcán kínálja Magyarországot Webernek, és mindenben úgy szavaz, ahogy elvárja, akár a háborúról, a bevándorlásról, akár a magyar gazdák pénzéről van szó. Weber fütyül, Péter ugrik. Azt hazudja, hogy békét akar, aztán Weber parancsára ukrán pólóban parádéznak az Európai Parlamentben. A főnöke, Manfred Weber a legnagyobb háborúpárti Európában.

Beszélt arról is, hogy Brüsszel Péter korábban többször hangoztatta, hogy neki nem kell a mentelmi jog, az csak a fideszeseknek kell.

"Azonban azon az átmulatott éjszakán, amikor bátorra itta magát, amikor kislányok sikongatásától is megrészegült, csak ellopott egy telefont. Ezek után úgy döntött, mégis kell a brüsszeli mentelmi jog. A mi kis Brüsszel Péterünk a surranópályát választotta, mint egy kisgyerek, és bebújt Weber szélesnek nem nevezhető háta mögé, ebben is hazudott" - emelte ki.

Menczer Tamás azt mondta, a bevándorlásról hősünk azt hazudja, hogy a brüsszeli szabályok megvédenek bennünket, azokat be kell tartanunk.

A valóság azonban az, hogy a brüsszeli szabályok Magdeburgot csinálnak egész Európából, így azokat tilos átvenni és betartani. Itt emberéletről van szó, Brüsszel Péter veszélybe sodorná Magyarországot, ahogyan tette ezt a szír repülővel kapcsolatos álhírrel is. A hazugság, amit terjesztett, terroristák célpontjává tette volna Magyarországot.

"Érdekelte ez Pszichopetit? A legkevésbé sem. Tegyél már legalább egy olyan újévi fogadalmat, hogy legalább terroristákat nem hívsz Magyarországra! Bár teljesen mindegy mit fogadsz meg, egy beteges hazudozónál ez nem számít"

- fogalmazott.

A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy "hősünk anno azt találta mondani, nem akar politikai pályára lépni, ez egy rossz vicc".

A rossz vicc valósággá vált, keresett magának egy pártot. Hazudott, és azóta élvezi, hogy végre rá, az örök másodhegedűsre vetül a reflektorfény. Beszél, beszél, még az ipari kamerának is nyilatkozik.

Hősünk azt is bizonygatta - folytatta -, hogy nem megy Brüsszelbe EP-képviselőnek, hiszen a hazának itt van szüksége rá.

"A gép mégiscsak azt dobta ki, hogy kellene az a kamuállás, azzal a kicsike, elhanyagolható, néhány milliós fizetéssel, és elment EP-képviselőnek, ebben is hazudott. Azt mondta, hogy elhozza a békét, betemeti az árkokat, és hogy a szép beszédet képviseli, itt is kiderült az igazság. Mindenkit becsmérel és lenéz. az emberek köcsögök, büdösek vagy agyhalottak, ezekből lehet választani. aki nem teszik neki, azt a Dunába löki - nem lövi, csak löki -, hiszen egy kedves ember"

- közölte.

Végül hősünk azt állítja, hogy 8-10 évesen megdicsérte egy idős asszony virágait, majd az asszony ráhagyott egy budai lakást. Itt már a hazugságok olyan dimenziójában járunk, hogy Gyurcsány Ferenc tényleg csak ipari tanuló - mondta.

"Minden magyarnak azt kívánom, hogy lássa a valóságot, és ne hagyja magát átverni. Én az új évben is leleplezem Brüsszel Péter minden hazugságát. Ez a nagyszerű ember elénekelte nekem A börtön ablakában kezdetű nótát, én egy másik slágert küldök nagy szeretettel, ennek a címe: Megtalállak még. Boldog új évet Kicsi!"

- zárta köszöntőjét a a kommunikációs igazgató.