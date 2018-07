Megkezdődött a Hortobágyi Lovasnapok programja

A mátai lovaspályán szombaton kora délután hivatalosan is megnyitották az 52. Hortobágyi Lovasnapok péntektől vasárnapig tartó programsorozatát.



Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Génmegőrző Kht. ügyvezetője kiemelte: több mint ötven év hagyománya kötelezi őket arra, hogy a három napos programok során minél többet megmutassanak az Európában egyedülálló csodából, a Hortobágyból.



Komolay Szabolcs, Debrecen kulturális alpolgármestere hozzátette: Debrecen és Hortobágy újra egymásra találtak, s a történelmi kapcsolatokra építve ismét együtt szervezik a puszta legnagyobb nyári rendezvényét, a lovasnapokat.



A több mint fél évszázad bizonyítja, hogy a rendezvény komoly értéket képvisel, amit érdemes megőrizni, továbbadni.



A mátai lovaspályán tartott megnyitóra előbb az ostorpattogtató csikósok érkeztek meg, majd a híres debreceni ötösfogattal az élen vonultak fel a hagyományőrző huszárok és lovasok, a különféle hintók és szekerek, a ló hátán álló lovasokkal a pusztaötösök, illetve a fogathajtó versenyek résztvevői. Ott voltak a megnyitón Hortobágy örökös pásztorai: az idős, cifraszűrt viselő pásztorok egykor maguk is lovas résztvevői voltak a rendezvénynek, s mind az 52 lovasnapon ott voltak - hangzott el a megnyitón.



A lovasnapok keretében szombaton tartották meg a Nemzeti Vágta hortobágyi futamát, folytatódott a hortobágyi csikósok versenye, a szimultán fogathajtó verseny, a pusztaötösök bemutatója, miközben a méneshajtást is megtekinthették az érdeklődők.



Az 52. hortobágyi lovasnapok vasárnap kulturális programokkal fejeződik be a mátai lovascentrumban.