Még több kedvezményt kapnak az adományozók

Az adományozás egyébként is kedvező adóügyi szabályait, a koronavírus-járvány felülírta. A jelenlegi helyzetben még több mentesség és még több kedvezmény jár. Magyarország Európa-szerte példaértékűen, minden lehetséges eszközzel, kedvező adózási feltételekkel támogatja az adományozókat - tájékoztatta Izer Norbert a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.





A koronavírus-járvány idején adózási szempontból is megéri adományozni - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Az állam ugyanis kedvező adószabályokkal segíti azokat, akik ebben az időszakban a járvány következményeinek elhárítása, mérséklése céljából a veszélyhelyzetben lévőknek ingyenes segítséget nyújtanak - magyarázta.

A járványhelyzetben nyújtott ingyenes segítséget az adóügyi szabályok is honorálják - nyomatékosította Izer Norbert. Az adómentesség mellett a felajánló cégek például a fizetendő adójuk összegéből is levonhatják az áfát. A konkrét példákat egy varrodával kezdte, amelyik a meglévő alapanyagkészletből maszkokat varr, és ingyenesen kórházaknak vagy bentlakásos intézményeknek adja. A varroda levonhatja az áfát, és a veszélyhelyzetre tekintettel még áfát sem kell fizetnie a maszkok után.Ugyanezek a kedvező szabályok alkalmazhatók, ha például egy vállalkozás kifejezetten azért szerez be laptopokat, hogy a digitális oktatásban résztvevő gyerekeknek ingyen odaadja. A diákok tanulását segítő vállalkozónak - a speciális, járványügyi, kedvező szabályok miatt - nem kell áfát felszámítania, és még a laptop beszerzésének az áfáját is levonhatja. A speciális, kedvezményes szabályok annak az étteremnek is adómegtakarítást hoznak, amelyik az egészségügyi ellátást végzőknek vagy a rászorulóknak biztosít meleg ételt. A veszélyhelyzetre tekintettel ugyanis az étterem levonhatja az ételek alapanyagául szolgáló élelmiszert terhelő áfát.Izer Norbert kiemelte, hogy a koronavírus-járványra tekintettel járó speciális adómentességek és kedvezmények igénybevételének egyetlen feltétele van: 60 napon belül egy nagyon egyszerű bejelentést kell tenni az adóhivatalhoz, amiben mindössze a juttatást, annak mennyiségét, értékét, valamint a kedvezményezett, vészhelyzetben levő szervezetet, csoportot, személyt, illetve személyeket (ha a juttatás körülményei lehetővé teszik, azonosíthatóan) kell feltüntetni.Mindennek a jogi hátterére is kitért az államtitkár. Mint mondta a speciális, veszélyhelyzetre vonatkozó, extra-kedvezményeket az úgynevezett Stabilitási törvény biztosítja. A veszélyhelyzeti, speciális kedvezmények nemcsak az áfára vonatkoznak, hanem a társasági adóra és a személyi jövedelemadóra is. Így például az egészségügyi dolgozóknak juttatott védőfelszerelés, az ingyenes étkezés, a közösségi autóhasználat, a térítésmentes lakhatás biztosítása is adómentes jövedelem - sorolta a kedvezményeket Izer Norbert.Az államtitkár kitért arra is, hogy az adórendszer alapvetően is támogatja az adományozást. Ha például egy bolt a vevőnek az üzletbe lépéskor maszkot ad, akkor nem szükséges a Stabilitási törvény speciális szabályait alkalmazni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a veszélyhelyzetet követően sem kell majd a boltosnak áfát felszámítania a maszk után, és a beszerzést terhelő áfát is levonhatja a fizetendő adóból.Izer Norbert elmondta, hogy március közepe óta rengeteg adomány, felajánlás érkezett, és érkezik még most is. A kedvező szabályok csak úgy érvényesülhetnek a gyakorlatban, ha arról a járványhelyzetben rendkívüli segítséget nyújtó adományozók is tudnak - fogalmazott az államtitkár.A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő adományozás kedvező adózási szabályairól a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal szakértői készítettek egy - számos gyakorlati példát tartalmazó - tájékoztatót, amely elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, ahol a bejelentés szabályszerű megtételének elősegítésére a NAV bejelentési mintát is közzétesz.