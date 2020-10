Medve baktatott a villamossíneken Miskolcon

Medvét észleltek a miskolci önkormányzati rendészet kamerái vasárnap hajnalban, a rendészek értesítették a rendőrséget, az önkormányzat pedig haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Park, valamint a Vadaspark szakembereivel - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel.



A közlemény szerint nem sokkal hajnali háromnegyed 1 előtt tűnt fel az állat a Lyukóvölgybe vezető Testvériség utcán, majd a villamossíneken haladt a város felé, később visszafordult a Torontáli utcára, végül az Őzugró utca felé haladva eltűnt a kamera látószögéből még 1 óra előtt.



Néhány nappal korábban a Lyukóvölgyben lakók figyeltek fel medvenyomokra az esőtől felázott, sáros talajon, a Magyar tanyán, az egyik kerítésen pedig az állat bundájából származó szőrcsomókat is találtak.



A miskolci önkormányzat arra kérte a polgárőrséget és az önkormányzati rendészet munkatársait, hogy a területen járőrözve fokozottan hívják fel a környéken élők figyelmét az esetleges veszélyekre.



A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a medvét kerülni kell. A közleményben úgy fogalmaznak: a medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen, a bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van, a legtöbb konfliktus pedig éppen az anyamedvékhez köthető.



Ha valaki medvét észlel vagy medvenyomokat lát, jelezze a Bükki Nemzeti Park szakembereinek a +36 30 861-3808-as ügyeleti telefonszámon.