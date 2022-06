Maradnak az alacsony rezsiköltségek Magyarországon

A kormány célja, hogy Magyarországon továbbra is ellátási gondok nélkül legyen megfizethető az energia ára és a jövő évi költségvetés pont arról szól, hogy a rezsiköltségeket az elmúlt tíz év árszínvonalán tartsák - erről a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos beszélt a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Németh Szilárd azt mondta, az ukrajnai háborúra adott rossz, az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt "háborús infláció rengeti meg a világot", az energiaárak az "égbe emelkedtek". A magyar kormánynak azonban a haza védelmére és az emberek biztonságára kell koncentrálnia, a kormány nem engedheti meg, a hogy a magyar emberekkel fizettessék meg a háború árát - fogalmazott.



A "négy stop" - a rezsi-, a benzinár-, a kamat- és az élelmiszerárstop - nélkül 6-7 százalékkal lenne magasabb az infláció Magyarországon.



A rezsicsökkentést teljes egészében fent kell tartani - jelentette ki Németh Szilárd, hozzátéve, hogy ez nem lesz egyszerű, mert "a háború árnyékában vannak olyan érdekek, amik nem ezt szeretnék elérni". Értehetetlennek nevezte a brüsszeli szankciós politikát és Magyarország a gázra kivetett szankciókat sem tudja támogatni.



A politikus emlékeztetett arra, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatósága miatt hozták létre a rezsivédelmi alapot, jövőre 670 milliárd forint befizetést várnak azoktól a cégektől, amelyek a háború következtében nem az előre tervezett profitot, hanem extraprofitot "zsebelnek be".



A Ryanair légitársaság kapcsán azt mondta, senki nem vonhatja ki magát a magyar szabályozás alól, senki nem gondolhatja azt, hogy a magyar törvényeken kívül vagy felül áll. Jelezte, komoly fogyasztóvédelmi vizsgálat zajlik a céggel szemben és úgy vélte, hogy önmagáért beszél az a lenéző stílus, ahogy a légitársaság vezetése beszélt Magyarországról.



Arra a felvetésre, hogy az ellenzék is többször kritizálta a rezsicsökkentést, Németh Szilárd azt mondta: éppen azok emeltek ellene szót, akik 2002 és 2010 között elszabadították az energiaárakat. Felidézte: akkor, amikor a gáz világpiaci ára csökkent, a Magyarországon külföldi kézben lévő szolgáltatók még jobban "kizsebelték" a háztartásokat, kiszolgáltatták a magyar embereket.



Mint mondta, akkor - nyolc év alatt - tizenötször emelték a gáz és a villamosenergia árát, a gáz ára 206 százalékkal, az áram ára 97 százalékkal emelkedett.



Az ellenzék a kampány alatt, ahol tudta, fúrta-faragta a rezsicsökkentést, Gyurcsány Ferenc "hülyeségnek", Márky-Zay Péter "ostobaságnak" titulálva azt - mondta.



A kormánybiztos szemléltetésképpen elmondta, hogy az intézkedések nélkül a jelenlegi 115 forintos köbméterenkénti gáz piaci ára 565 forintba kerülne, az áram ára kilowattóránként 148 forintba kerülne a mostani 37 forint helyett. Az üzemanyagért a jelenlegi 485 forint helyett a 800 forint/liter piaci árat kellene fizetnie a lakosságnak.



Németh Szilárd beszélt arról is, hogy egyedül Magyarországon fenntartható az árszínvonal és egyedül Magyarországon védi árstop az embereket.