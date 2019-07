Az idősek továbbra is számíthatnak arra, hogy amíg polgári kormány van Magyarországon, szavakban és tettekben is megbecsülik őket - írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) július 13., a nagymamák világnapja alkalmából.

Az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményben kiemelték, hogy már több mint 250 ezer nagymama tölthet több időt a családjával.



Mint kifejtették: a nők életük során tett erőfeszítéseit, kettős szerepvállalását, a munka és a család világában nyújtott helytállását ismeri el a kormány a 2011-ben bevezetett Nők 40 programmal, a jövőre életbe lépő nagyszülői gyeddel és a négygyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentességével.



"A nagyszülők és unokák kapcsolata különleges, mással nem pótolható" - fogalmaztak a közleményben, hozzátéve: ebben segít a Nők 40 program is, amellyel a bevezetése óta már több mint 254 ezren éltek. A Nők 40 azoknak a nőknek segít, akiknek már van 40 év jogosultsági idejük, és a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba szeretnének menni.



"A korai nyugdíjazásnak köszönhetően a nők teljes figyelmükkel a családjuk felé fordulhatnak és az unokák gondozásával, nevelésével, valamint az idős családtagok ápolásával jelentős terheket vehetnek le a környezetükről" - emelték ki.



Fontosnak nevezték továbbá, hogy az idősek aktívan élhessék meg a hétköznapokat is. A kormány az Idősek Tanácsával közösen folyamatosan segíti a nyugdíjasok fizikai állapotának javítását is. Ezt a célt szolgálja az Országos Gyalogló Idősklub-hálózat.

Felidézték azt is, hogy Magyarországon az elmúlt évek kiemelkedő gazdasági teljesítményének köszönhetően több mint 33 százalékkal nőttek a nyugdíjak, 2016 decembere óta a nyugdíjasok és az egyéb rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülők nyugdíjprémiumot és Erzsébet-utalványt kaptak összesen mintegy 170 milliárd forint értékben.



2020. január 1-jétől azok a nagyszülők, akik még nem mentek nyugdíjba, igényelhetik a nagyszülői gyedet, ha a dolgozó szülő(k) helyett vállalják, hogy az unokákat ők gondozzák, nevelik. A nagyszülői gyed beleszámít a szolgálati időbe, egyszerre csak az egyik nagyszülő veheti igénybe, de akár több unoka után is felvehető az ellátás - olvasható a közleményben.



Szintén a jövő évtől minden jelenleg vagy az élete során már legalább négy gyermeket felnevelt édesanya teljes személyi jövedelemadó-mentességet élvez. Az adómentesség a keresőtevékenységből származó jövedelemre vonatkozik. A világon egyedülálló intézkedés mintegy 40 ezer édesanyát érint - írták.