Már százmilliárdnál is többet fektettek babakötvénybe

Átlépte a százmilliárd forintot a babakötvénybe fektetett összeg - közölte a pénzügyminiszter szombat reggel közösségi oldalán.



Varga Mihály a videóban úgy fogalmazott: azzal a 27 ezer gyermekkel együtt, akiknek idén nyitottak számlát, már 228 ezer gyermeknek gyűlik babakötvényben a megtakarítása.



Közölte: ez azt jelenti, hogy a magyar családok is úgy látják, megéri ebben a formában is gondoskodni a fiatalok életkezdéséről.



A pénzügyminiszter rámutatott: babakötvényt vásárolni azért érdemes, mert adó-, járulék- és illetékmentes, nincs számlavezetési díja, az inflációnál 3 százalékkal magasabb a kamata, a befizetett összeg mellé pedig állami támogatás is jár.



Így már havi néhány ezer forintos befizetéssel több millió forint gyűlhet össze a fiatal 18 éves korára - tette hozzá.



Varga Mihály hangsúlyozta: a járványhelyzet ellenére sem változtak a kormány családtámogatási céljai, épp ellenkezőleg, a költségvetés oldaláról is igyekeznek tovább növelni ezeket. Az otthonteremtési támogatások bővítése, a családok kedvezményes adózása és a közvetlen támogatások mellett a babakötvény is fontos része a családbarát politikának - emelte ki a pénzügyminiszter.