Már januárban több pénzt visznek a postások a nyugdíjasoknak

Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január 1-jétől a nyugdíjak - a korábban már közölteket erősíti meg a most megjelent kormányrendelet is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel csütörtökön.

Közölték: egy átlagos nyugdíjnál ez havi 4360 forintos emelést jelent. A 2019. december havi nyugdíj összegéhez képest a 2020. januári nyugdíj összege 3,5 százalékkal lesz magasabb. A nyugdíjemelés több mint 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint. Emellett a kormány 2020-ban is számol nyugdíjprémium kifizetésével - írták.



A közlemény szerint a kormányrendelet a nyugdíjak és egyes más ellátások 2020. január havi emelésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. Akiknek 2020. január 1-je előtt állapítottak meg öregségi nyugdíjat, hozzátartozói ellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, illetve a rendeletben felsorolt egyéb ellátást, azoknak az ellátása a várható infláció mértékével (2,8 százalékkal) emelkedik 2020. január 1-jétől.



Ezt megelőzően azonban 0,7 százalékkal - az egyösszegű kiegészítés 1/12-ed részével - is meg kell emelni azoknak az ellátását, akiknek 2019 novemberében egyösszegű kiegészítés járt. A 2019. december havi nyugdíj összegéhez képest a 2020. januári nyugdíj összege így közel 3,5 százalékkal lesz magasabb.



Az Emmi közölte: a nyugdíjak értékének megőrzését törvény garantálja, ezért ha a 2020-as éves infláció magasabb lenne a tervezettnél (2,8 százalék), akkor azt az év vége felé nyugdíjkiegészítéssel kompenzálja az állam.



A nyugellátásokra fordítható költségvetési források összege jövőre több mint 3580 milliárd forint lesz, közel 136 milliárd forinttal fog nőni az idei évhez képest.



A kormány jövőre is számol nyugdíjprémium kifizetésével, erre 20 milliárd forintot különített el a 2020-as költségvetésben. Ennek feltétele a jó gazdasági teljesítmény. Magyarország történetében először 2017-ben volt nyugdíjprémium.



A nyugdíjak - a 2020. januári emeléssel - 2010-hez képest 38 százalékkal emelkednek, vásárlóértékük pedig 10 százalékkal nő. Ezen felül a nyugdíjasok 2016-tól 273,5 milliárd forint összegű további juttatásban részesültek a gazdaság kiemelkedő teljesítményére tekintettel. Mindezt úgy, hogy a kormány 2010-ben a Nyugdíjbiztosítási Alapot a baloldali kormánytól 357 milliárd forintos hiánnyal vette át.