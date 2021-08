Már igényelhető a falunapi bulikra az egy milla

Mától adhatják le igénylésüket azok a kistelepülési önkormányzatok, amelyek támogatást szeretnének kapni rendezvényeik megvalósításához - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán az MTI-vel.

Gyopáros Alpár a közleményben emlékeztetett: a közösségi és a kulturális élet újraindításáért a kormány a Magyar Falu Programban forrást biztosít minden, a Belügyminisztérium 2021. január 1-jei nyilvántartása szerint ötezernél kevesebb állandó lakosú településnek önkormányzati rendezvények szervezéséhez.



A támogatás a regisztráló összes kezdeményezett kistelepülés számára rendelkezésre áll.

Minden résztvevő csak egy igényt nyújthat be, amelyben több programot is megjelölhet, maximálisan bruttó egymillió forint erejéig - ismertette, hozzátéve: az összegből a 2021. június 14. óta engedélyezett falunapok rendezési költsége is elszámolható lesz.



Azt írta: a regisztráció benyújtására elektronikusan, a Nemzeti Művelődési Intézet JógyakorlatON nevű portálján keresztül, augusztus 30-áig van lehetőségük az érintett önkormányzatoknak.