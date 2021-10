Már dolgozik a NAV az adó-visszatérítések kiutalásán

Az adóhatóság már dolgozik az adó-visszatérítések kiutalásán, javában tartanak az személyijövedelemadó (szja)-visszatérítések kifizetéséhez kapcsolódó munkák az informatikai rendszerek felkészítésével - mondta az origo.hu-n megjelent interjúban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) vezető államtitkár.



Vágujhelyi Ferenc hozzátette, a hatóság tartja a határidőket, így a legtöbben február közepén kézhez kapják az adó-visszatérítést.



Elmondta: mivel a részletszabályokat már nyilvánosságra hozta a kormány, az adófizetők jó előre megismerhették a visszafizetés folyamatát, számolhatnak az összeggel.



Minden családi kedvezményre jogosult gyermekes szülőnek jár az adó-visszatérítés. Ha valaki úgynevezett összevontan adózó jövedelemből szerez idén bevételt, az utána befizetett személyi jövedelemadót visszakapja. Ilyen például a munkaviszony vagy a megbízás alapján elvégzett munka. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, vagyis az ekhó szerint adózók közterhéből 9,5 százalék számít szja-nak, ők azt kapják vissza. Azok pedig, akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát alkalmazzák, a befizetett tételes adó negyedére számíthatnak - ismertette.



A visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata, ezer forintra kerekítve. Ha az összevont adóalap utáni adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a visszatérítés összege ezer forint.



Kitért arra, hogy azoknak az érintetteknek nincs teendőjük, akiknek az adóhivatal ismeri a belföldi bankszámlaszámát, postai címét a családi pótlék folyósítási adataiból. A nekik járó összeget ők február 15-éig automatikusan megkapják. Más a helyzet az egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és azoknál, akik maguk fizetik be - az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után - az adót. Ők a bevallásukban kérhetik a visszatérítést, vagyis az ügymenet ebben az esetben nem automatikus. A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, az év végéig nyilatkozatot tehetnek. A "Visszado" jelzésű nyomtatványt október 31-től december 31-ig lehet elektronikusan vagy papíron kitölteni és benyújtani. Aki december 31-ig nyilatkozik, február 15-ig kézhez kapja a visszatérítést.

Ha valaki lekési a határidőt, a személyijövedelemadó-bevallásban veheti igénybe a visszatérítést. Ezt legkönnyebben az adóhivatal által összeállított bevallási tervezet módosításával lehet megtenni. A visszatérítést a NAV a bevallás beérkezésétől számított harminc napon belül, de legkorábban 2022. március elsején utalja ki - közölte az államtitkár.



Vágujhelyi Ferenc azt is elmondta, hogy terveik szerint még az idén elkészül az Ügyfélportál. Az új felület az ügyféligények szerint testre szabható, és az adófizetőknek elérhetővé teszi saját személyes adataikat, adószámlájuk információit. Lehetőség lesz a benyújtott és a NAV-tól kapott dokumentumok lekérdezésére, azonnal látható lesz, ha valamelyik bevallás hiányzik. Megújul emellett az adóhivatal honlapja - mondta, hozzátéve: célja, hogy rövid időn belül papírmentessé tegye a NAV-ot.



Arra a kérdésre, felkésszült-e a NAV arra, hogy az adócsalások, visszaélések elkövetői is élnek az új informatikai lehetőségekkel, például virtuális pénzzel, kriptovalutával intézik pénzügyeiket, az államtitkár közölte: a hivatal a közeljövőben elindítja a kriptovaluták kezelésére szolgáló eszközök beszerzését, és olyan eljárások bevezetését, amelyekkel képes lesz a bűnözők virtuális pénzben tartott értékeinek lefoglalására, tárolására, és szükség esetén az értékesítésére is.