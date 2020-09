Magyarországon minden feltétel adott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez

A koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges feltételek biztosítottak - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a pénteki Kormányinfón.

Gulyás Gergely kifejtette: mind a kórházi ágykapacitás, mind a szükséges számú lélegeztetőgépek, mind a maszk, a kesztyű és egyéb eszközök utánpótlása rendelkezésre áll, és korábban mobilkórház is épült.



Közölte azt is: a kormány az emberi élet védelmét tartja a legfontosabbnak, és nem a megbetegedések száma a legfontosabb mutató, de európai összehasonlításban ebben is jól állunk.



Szólt arról is, hogy bár péntekre ismét rekordmagas volt az új fertőzöttek száma, a halálozásoké azonban érdemben nem nőtt. Ezt a miniszter azzal indokolta, hogy a vírus ereje, virulenciája csekélyebb, mint tavasszal.



Gulyás Gergely közölte azt is: megkezdődött a nemzeti konzultáció eredményeinek értékelése. Abból is az derül ki, hogy a mindennapok fenntartása, a munkahelyek védelme vagy az iskolai oktatás fenntartása fontos az emberek számára.

"Magyarországnak működnie kell, úgy, hogy közben mindent tegyünk meg az emberi élet védelmének biztosítása érdekében" - fogalmazott.



Így a cél nemcsak a lehető legtöbb ember egészségének védelme, hanem például a bölcsődék, óvodák, iskolák normál működésének fenntartása.



Közölte azt is: a járvány első hulláma elleni védekezés sikeres volt. Nyáron abban is mindenki egyetértett, hogy a legnagyobb veszély a vírus külföldről történő behurcolása. Ezért zárták le a határokat, a szigorú határellenőrzés pedig a jövőben is fennmarad - jelentette ki.



Magyarország az uniós tagállamok közül a munkavállalók számát tekintve is a lehető legkisebb veszteséggel élte túl az első hullámot - tette hozzá. Júniusban a munkanélküliek aránya 4,7 százalékos volt, míg az unió átlaga ekkor 7,7 százalékos. Júliusban 4 millió 460 ezer ember dogozott Magyarországon.



Gulyás Gergely elmondta azt is, mintegy 10 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, ebből sokat már elköltöttek, de még van pénzügyi eszköz a további intézkedésekhez.



Kiemelte: 791 milliárd forintot költöttek eddig a védekezésre és több mint 2 ezer milliárd forintot fordítottak a gazdaságra. A fizetési moratórium bevezetése 3 ezer milliárd forint értékű fizetési kötelezettség elhalasztásának lehetőségét jelentette, és a cégek kétharmada, a magánadósok több mint fele élt is a lehetőséggel.

2100 milliárd forintot tesznek ki a tőke- és garanciaprogramok, míg a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja 1500 milliárd forintot jelent.



Az első féléves gazdasági adatok jobbak az EU-átlagnál, de így is 6,1 százalékos recesszióba süllyedt a magyar gazdaság. Ezért fontos a gazdaság élénkítése, a munkahelyek megőrzése, valamint az együttműködés a társadalomban, ami lehetővé teszi a fegyelmezett védekezést és az ország működésének fenntartását - fogalmazott.





Arra a kérdésre, ajánlják-e a cégeknek az otthoni munkavégzés bevezetését, Gulyás Gergely közölte, szabad piacgazdaság van Magyarországon, így a cégek szabadon dönthetnek arról, milyen formában tudják megszervezni a munkát.



Mi azt semmiképpen nem szeretnénk és mindenkit az ellenkezőjére biztatunk, hogy leállítsa a termelést. Az a veszély, amely a gazdaság leállásából következhet, még az egészségügyi kockázatnál is lényegesen nagyobb lehet - hangoztatta.



A miniszter az idősek fokozott védelmére hívta fel a figyelmet. Szerinte nemzetközi statisztikák alapján a fiatalok megfertőződését 4-5 héttel követheti az idősek megbetegedése, ez pedig vezethet tragikus következményekhez.



Azt mondta, az idősek munkába járását "érdemes elkerülni", továbbá a velük való kapcsolattartást is.



A fővárosi fenntartású Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában történt koronavírus-fertőzésekkel kapcsolatban elmondta, remélik, nem lesz egy újabb Pesti úti tragédia és arra kérik a fővárosi önkormányzatot tegyen meg ennek elkerülése érdekében mindent.

Hozzátette: a védekezés időszakában nem a politikai vitákat kell folytatni, egy fenntartónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a védekezés érdekében. Ha ehhez az állam bármilyen segítséget nyújthat, akkor azt meg fogja tenni - jelezte.



A fővárosi Fidesz által javasolt 50 milliárd forintos, a járvány budapesti gazdasági károsultjait segítő csomagot helyeselte Gulyás Gergely. Elmondta, a magyar állam több ezer milliárd forintot költött a járvány elleni védekezésre, a gazdaság ösztönzésére.

Budapest az ország leggazdagabb önkormányzata, "ül 100 milliárd forinton", az államnak hitelt kell felvennie, növelnie kell a hiányt a gazdaságot segítő intézkedésekhez - magyarázta. Szerinte Budapestnek ebben a ciklusban nincs is hitelvisszafizetési kötelezettsége sem.



Kérdésre válaszolva helyesnek tartotta a határok szeptemberben történt lezárását, a kormány azelőtt zárta le a határokat, hogy megugrott volna a fertőzések száma. Időben hoztuk meg a döntést - jelentette ki. Elmondta azt is, március óta nem változott a koronavírus-teszt elrendelésének protokollja.